"De wet van Murphy" en een opvallende rol voor Union: hoe AA Gent zo kon wegzakken in 2024

"Ik denk dat AA Gent het meeste kans maakt om kampioen te worden."

Voormalig Gent-speler Brecht Dejaegere zei het half november nog vol vertrouwen in Extra Time. KAA Gent stond op dat moment 3e in het klassement, was nog op alle fronten actief en had nog maar één keer verloren.

Nauwelijks drie maanden later is die rooskleurige hemel boven de KAA Gent Arena betrokken. Met een magere 1 op 15 moet het met nog 5 speeldagen te gaan nu zelfs vrezen voor zijn plek in de top 6.

Hoe kon het zo snel bergaf gaan bij de landskampioen van 2015? "Alles wat kon mislopen, is ook misgelopen", vat analist Wim De Coninck het samen. "Het lijkt wel de wet van Murphy."