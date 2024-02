Michel Louwagie verdedigt vurig Gentse transferpolitiek: "KAA Gent staat er zeer goed voor"

vr 2 februari 2024 16:47

Dat januari een turbulente maand is geweest voor KAA Gent, is nog zacht geformuleerd. Dat CEO Michel Louwagie vandaag aanschoof bij de persbabbel van coach Hein Vanhaezebrouck, voedt die stelling nog wat meer. De persconferentie - met een zelden gezien transparantie - nam net geen uur in beslag.

"Veel volk", zette Hein Vanhaezebrouck de toon bij het betreden van de perszaal. De coach van KAA Gent moest nog een tijd op zijn tong bijten, want CEO Michel Louwagie nam ook plaats op het spreekgestoelte. Louwagie stak een monoloog van ruim 20 minuten af. Het werd een open inkijk in de afgelopen transferperiode, tjokvol details en met de nodige gedrevenheid. "Toen ik gisteren naar huis reed, kreeg ik de ene na de andere mail vol onbegrip en boosheid. Daarom wil ik duidelijkheid brengen", verklaarde hij zijn aanwezigheid. "Er is heel veel gebeurd in deze speciale wintermercato. Eind november, begin december heeft onze nieuwe eigenaar (Sam Baro) de coach, de voorzitter en mezelf erop gewezen dat hij een ondernemer is." "Die koopt een bedrijf, maar dat mag niet verlieslatend zijn en zeker niet blijven. Hij heeft ons daar toen op gewezen." "We hebben dan samengezeten en we hebben gekeken wat er moest gebeuren om het bedrijf weer financieel gezond te maken."

Louwagie wees op een boekhoudkundig verlies van 19 miljoen euro vorig seizoen. "Dan moet je een kapitaalsverhoging doorvoeren, wat gebeurd is door de eigenaar. Maar op een bepaald moment houdt het op en moet het bedrijf zelfbedruipend worden." "In het voetbal moet je dan spelers verkopen. Als je dat doet en als er tegelijk spelers vertrekken naar de Afrika en de Asian Cup, is dat niet eenvoudig. Want veel clubs willen niet verkopen in de winter en spelers beslissen zelf ook nog altijd." "Wij scoren geen 10 op 10 op onze aanpak", gaf de CEO toe, "maar we hebben toch niet zo slecht gewerkt."

Malick Fofana.

De invloed van Frankfurt op Orban

Waarna Michel Louwagie de sleutelcases één voor één begon te fileren. Nummer 1: Malick Fofana. "Er kwam een bod van 22 miljoen euro en een percentage op de doorverkoop. Dat moet je in deze situatie aanvaarden." "We dachten dat we na zijn verkoop voldoende middelen hadden. Het exploitatieverlies van dit jaar, 10 miljoen euro, was dichtgereden. En geloof me: elke topclub in België heeft zo'n verlies." Waarna Gift Emmanuel Orban op tafel kwam. "Deze zomer hebben we zijn prijs zeer hoog gezet. We hebben hem niet verkocht, hoewel we toen 25 miljoen euro konden krijgen. Denk ik." "Onze prijs lag boven de 30 miljoen euro, maar dat hebben we niet kunnen realiseren. Waarom niet? Omdat we hem niet wilden verkopen." "We hebben een transfer geweigerd aan een speler die misschien elders 10 keer zoveel kon verdienen. De speler is dan niet zo tevreden, scoort minder en werd door Frankfurt het hof gemaakt in de periode waarin hij moest presteren, september en oktober." "Ik heb daar niemand over geïnformeerd, maar de speler wist het wel via zijn makelaar. Frankfurt bood 13, 15 en 18 miljoen euro en bonussen op Gift." "Dat is een van de redenen waarom hij minder presteerde. Het kan niet dat een club biedt op een speler terwijl de competitie aan de gang is." Maar dat had dus gevolgen. "Telkens Gift mij zag, vroeg hij of er al een club was, of hij verkocht zou worden deze winter. Dan weet je het wel: dan moet je hem verkopen."

Gift Orban.

Interim-kantoor

"Dat begrepen de fans nog, maar dan belanden we bij Hugo Cuypers", sneed de CEO de derde vertrekker aan. De spits trekt naar de MLS. "We hadden deze zomer een transfer naar Bologna en Hoffenheim geweigerd. Hij legde er zich bij neer. Chicago Fire kwam toen, maar het eerste bod werd geweigerd." "Na de match tegen KV Mechelen vroeg hij of hij me kon spreken. "Ik zou graag hebben dat jullie me laten gaan", zei Hugo. Spelers hebben ook iets te zeggen, hé." "We krijgen kritiek en we begrijpen dat. Er is de waan van de dag na die 4-1 gisteren en fans zeggen dat we toch konden weten dat we internationals zouden missen in deze periode. Wij hebben hen international gemaakt, hé. Dat waren ze nog niet toen ze hier belandden." "Maar welke speler wil depanneren en na 6 weken misschien op de bank belanden? Spelers en makelaars zijn ook niet dom." "Onze coach legt de lat hoog voor de vervangers, terecht. En er zijn geen interim-kantoren waarbij je spelers één maand kunt huren. Dat bestaat helaas niet." "We hebben beslist om ook Hugo te laten gaan. De economische waarde van hem en Gift lag niet meer zo hoog als deze zomer, maar ze konden elders wel meer verdienen. Als club moet je dan meegaan in hun denken." "Je kunt hen niet opsluiten en zeggen dat ze blijven. Zo zit je in een situatie die je niet helemaal in de hand hebt."

Hugo Cuypers.

Donkergroen

De boekhouder in Michel Louwagie was helemaal op dreef. "Door deze bewegingen is er heel veel geld binnengekomen: 55 miljoen euro en 16 miljoen euro bonussen hebben we opgehaald, tegenover 25 miljoen euro en 3 miljoen euro bonussen zelf betaald." "Ons eigen vermogen was gedaald tot 4 miljoen in het rood, dat zal nu 40 miljoen aan reserve bedragen. Dit bedrijf is dus zeer gezond. We hebben donkergroene cijfers." "We hebben een spaarkas van 40 miljoen euro waardoor er nieuwe investeringen mogelijk zijn. Nu kunnen we wél anticiperen. We hoeven deze zomer niet te wachten tot we verkocht hebben." "Daar zetten we een stap vooruit en we hebben geen schuld meer. Wel zal er geld op de rekening staan. Dat is ook belangrijk voor de licentie. Die voorwaarden zijn verstrengd en ook op dat vlak zullen we bij de beste leerlingen zijn."

Flashback dankzij Mitrovic

De Gentse CEO richtte zich ook nog tot de supporters. "Kijk naar de nieuwe realiteit." "De financiële mogelijkheden zijn niet onbeperkt, maar we staan er heel goed voor. We hebben ook dag en nacht samengewerkt. In overleg met elkaar, laat dat duidelijk zijn." "We bewandelen het juiste pad. We kunnen niet ontkennen dat er een beetje paniek is, maar de prijzen worden verdeeld op het einde van het seizoen. Afspraak op het einde!" Na het betoog van ruim 20 minuten mocht ook Hein Vanhaezebrouck zijn eerste bijdrage leveren. "Of ik begrip heb? Uiteraard. Als trainer moet je meedenken in het verhaal. Als er economische problemen zijn, moet je geld vinden." "Bij mij gaat het meer over de timing. Dat heeft ons in de problemen gebracht. We begonnen hoopvol aan het seizoen en de supporters begonnen te dromen." "Maar als je in de zomer niemand verkoopt en iedereen houdt en spelers zijn vragende partij... Onze groep is momenteel veel te klein en dat wisten we al in het begin van het seizoen."

"Ook dat was door economische redenen. Het was gewoon voorspelbaar. We wisten dat die problemen konden komen." "Maar we hebben goed getransfereerd", zalfde de Gentse T1 toch ook. "Kijk naar de terugkeer van Stefan Mitrovic. Ik heb hem vandaag op training gezien. Dat was een flashback naar de goeie periode. Hij zal er vuur in krijgen." "Ik ben niet tevreden over de volledige transferperiode, maar we hebben wel goeie transfers gedaan. We hadden een akkoord met 3 clubs over spelers, maar zij twijfelden zelf te lang en beslisten erg laat." "We hebben nu ook meer middelen, maar dan kom je ook in het vaarwater van de grote competities. Als Spaanse en Italiaanse clubs geïnteresseerd zijn in dezelfde spelers... Ik vind het nog ongelofelijk wat we gedaan hebben in de laatste dagen."

AA Gent Inkomende transfers Stefan Mitrovic (Serv) verdediger Getafe (Spa) Hugo Gambor (Fra/CAf) verdediger USL Dunkerque (Fra) Momodou Lamin Sonko (Zwe) aanvaller Häcken (Zwe) Daisuke Yokota (Jap) aanvaller Gornik Zabrze (Pol) Franck Surdez (Zwi) aanvaller Xamax Neuchâtel (Zwi) Daniel Schmidt (Jap) doelman STVV Uitgaande transfers Malick Fofana aanvaller Lyon (Fra) Gift Orban (Nig) aanvaller Lyon (Fra) Keegan Jelacic (Aus) middenvelder Brisbane Roar (Aus) Bram Lagae verdediger Duinkerke (Fra)

