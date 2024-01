Hein Vanhaezebrouck ziet na Fofana ook Orban vertrekken: "Ik baal niet, we moesten dit doen"

AA Gent kon de clubkas in een goeie week tijd geweldig spekken met de transfers van Malick Fofana en Gift Orban naar Lyon. Financieel een meevaller, maar trainer Hein Vanhaezebrouck zit hierdoor wel met de gebakken peren. Toch heeft hij veel begrip voor de beslissingen van zijn bestuur. "Dit is eigenlijk een ideale situatie."

Malick Fofana werd vorige week al - voor heel veel geld - verkocht aan Olympique Lyon, Gift Orban is ook zo goed als zeker weg naar het zuiden van Frankrijk. Twee aanvallende spelers die Hein Vanhaezebrouck moet missen bovenop de 4 spelers die zijn vertrokken naar de Afrika en Asian Cup.

"Maar ik baal helemaal niet. Er is heel veel interesse geweest in Gift in de zomer. Nu is er een bod gekomen dat niet ver af zit van wat er toen werd geboden. Dan moet je dat doen. Zo simpel is het."

"Als je het niet zou doen, dan riskeer je dat het transferbedrag nog zou zakken. Dit is dus een ideale situatie", zegt de coach van KAA Gent op de wekelijkse persconferentie.

Vanhaezebrouck beseft dat er, vooral vanuit de supporters, veel kritiek is op het (transfer)beleid bij Gent. "Er is soms commotie over de manier waarop wij te werk gaan, maar wij zijn wel al 3 jaar op een rij strijdbaar, ondanks besparingen vanwege zaken die we uit het verleden meetorsen."

"Ik hoop dat we dit alles met deze transfers en investeringen van de nieuwe eigenaar vanaf de zomer achter ons kunnen laten en we op een niveau kunnen werken dat waardig is voor een topclub."