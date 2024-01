KAA Gent verkoopt ook Gift Orban voor 15 + 5 miljoen euro aan Lyon

Speelde Gift Orban gisteren in alle stilte zijn afscheidsmatch voor KAA Gent?

Bij L'Equipe waren ze afgelopen nacht alvast overtuigd van wél. Dezelfde journalist die eerder de overgang van Malick Fofana naar Olympique Lyon in primeur bekendmaakte, meldde dat Gift Orban dezelfde overstap zal maken. Intussen heeft de Franse club de transfer bevestigd, al is het contract nog niet getekend.

De 21-jarige Nigeriaan trekt voor 15 miljoen euro (plus 5 miljoen euro aan bonussen) en kan later deze week een contract voor 4,5 jaar tekenen in Frankrijk. Bij het akkoord tussen de clubs is ook een percentage van 20 procent op de eventuele doorverkoop afgesloten.

Lyon verkeert momenteel in acuut degradatiegevaar door een teleurstellende 16e plaats in het klassement. Dat de traditieclub in nood grijpt naar Belgische opties hoeft niet te verbazen: eigenaar John Textor heeft ook RWDM in handen en kent de Belgische competitie dus goed.