KAA Gent moet (weer) afscheid nemen van goudhaantje: Lyon betaalt tot 22 miljoen euro voor Malick Fofana

Cashen voor de club, kopzorgjes voor de kern. KAA Gent heeft in de wintermercato opnieuw een van zijn grootste talenten moeten laten gaan. De Franse club Lyon zou de Buffalo's met een stevig prijskaartje overtuigd hebben om de 18-jarige Malick Fofana over te nemen. De talentvolle dribbelkont tekent er een contract tot 2028.

Vorige winter was het Ibrahim Salah - weet u nog? -, deze keer is het Malick Fofana.

Voor het tweede keer op een rij moet KAA Gent een van zijn goudhaantjes laten gaan in het midden van het seizoen. De 18-jarige vleugelverdediger van de Buffalo's trekt eveneens naar Frankrijk en ondertekende er een contract bij Olympique Lyon tot 2028.

De Franse traditieclub staat als vijftiende maar net boven de degradatiestreep in de Ligue 1 en had dus duidelijk nood aan wat aanvallende versterking.

Ondanks de vrees van Hein Vanhaezebrouck dat zijn kern te smal zou zijn om tot het einde van het seizoen mee te dingen voor het hoogste goed in de Jupiler Pro League, maakte Lyon een offer you can't refuse.

De Fransen betalen 17 miljoen euro, dat kan oplopen tot 22 miljoen na bonussen, aan Gent voor hun nieuwste aanwinst. Gent kan ook nog eens cashen bij een doorverkoop: dan ontvangt het 20% op de meerwaarde.

Dat maakt van Fofana de zevende duurste uitgaande transfer ooit in de Jupiler Pro League. Enkel Jeremy Doku was als tiener nog duurder, enkel Jonathan David leverde Gent meer op.

Fofana ruilde de beloften van de Buffalo's vorig seizoen al in voor de hoofdmacht. De flukse winger liet toen al flitsen van zijn talent zien, maar dit seizoen volgde de volledige ontbolstering.

Het tienertalent speelde mannen als Gift Orban vaker dan hen lief was uit de ploeg met zijn snedige dribbels en was in alle competities al goed voor vier doelpunten, Zes assists en 1.914 speelminuten.