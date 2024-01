Hein Vanhaezebrouck wijst naar bestuur na bekerexit: "Mijn spelers zijn slachtoffer van deze omstandigheden"

Genoeg is genoeg. Ondanks vele waarschuwingen zag Hein Vanhaezebrouck zijn kern de laatste weken en maanden stilletjes leeglopen. Na de uitschakeling in de beker drukte de Gentse trainer zijn bestuur nog eens met de neus op de feiten. "Ik heb van bij het begin gezegd dat we ons moesten wapenen, maar de situatie is alleen erger geworden", klonk het langs de lijn.

"Mijn kern kan er nu eenmaal niet aan doen dat ze te klein is. Maar zo zien mijn mannen wel een potentiële bekerfinale of -overwinning door hun neus geboord worden. Zij zijn nu eenmaal het slachtoffer van deze omstandigheden."

"Zij hebben er ook niet voor gekozen en zijn ook niet naar hier gekomen om in deze situatie te voetballen", ging hij verder over de selectieproblemen van zijn team.

"Ik kan enkel maar trots zijn op de spelers die op het veld stonden, jong of oud", nam hij zijn ploeg na de wedstrijd eerst en vooral in bescherming.

De trainer van Gent wijst zo nog eens richting het bestuur, dat volgens hem dringend in actie moet schieten om de kern te verstevigen voor het verdere verloop van het seizoen.



"Je moet als club gewapend zijn tegen deze omstandigheden. Dat heb ik in het begin van het seizoen al gezegd, eigenlijk. Maar de situatie is alleen maar erger geworden. Andere clubs hebben ook spelers naar de Afrika of Asian Cup zien vertrekken, maar geloof mij: die zullen daar niet zo veel hinder van ondervinden."



"Of dit een verwijt naar het bestuur is? Neen, het is de realiteit. Maar goed, hopelijk kunnen we binnenkort wel wat bijhalen om niet nog meer in de problemen te komen en onze plaats in de competitie te verliezen."