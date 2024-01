Club Brugge bibberend naar halve finale, AA Gent flirt meermaals met gelijkmaker

Club Brugge heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Croky Cup, al had het weinig overschot tegen AA Gent. Thiago maakte na 18 minuten de enige goal, maar na de rust werd Club in de loograven gedwongen door Gent. Mignolet en Spileers helemaal in het slot voorkwamen verlengingen. In de halve finale treft Club de winnaar van het duel tussen Union en Anderlecht.