Sporza Retro: Gent en Club Brugge serveerden al memorabele duels in de Croky Cup

di 16 januari 2024 15:26

Gent en Club Brugge openen vanavond de kwartfinales van de Croky Cup. Beide teams zorgden in het verleden al voor enkele opmerkelijke confrontaties in de Beker van België. Geniet hier nog eens van de onderlinge duels in deze eeuw.

2022: Gent dwingt kwalificatie af in Brugge na 2 bizarre duels

In de heenmatch in Gent is de thuisploeg baas, maar Simon Mignolet staat pal in het Brugse doel en Charles De Ketelaere bezorgt Club een uitstekende uitgangspositie. Toch loopt het nog mis in de return. Na een vroege goal van Odjidja en rood voor Odoi moet Club de kelk tot op de bodem ledigen. Tissoudali gooit nog wat olie op het vuur door met beide voeten op de bal te gaan staan.

2016: Diaby is beslissend in spannende ontmoeting in halve finales

In een geladen duel tussen Gent en Club Brugge en de coaches Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud'homme zijn de marges klein. Gent trekt in de slotminuut het laken naar zich toe in de heenmatch, maar in de return zijn de lachende gezichten bij Club te vinden.

2011-2012: Knotsgek duel eindigt op 4-4 waarna Gent triomfeert na strafschoppen

Een echte rollercoaster. In een doldwaze achtste finale lijkt Club op weg naar de volgende ronde bij een 1-3-voorsprong, maar Coulibaly, Soumahoro en Thijs zorgen na de rust voor Gentse euforie. Toch dwingen 10 spelers van Club Brugge diep in de extra tijd nog verlengingen af na een kopbal van Vleminckx. Die laatste is de antiheld met de beslissende misser in de penaltyreeks.

2010-2011: Zware en pijnlijke bekernederlaag voor Club in eigen stadion

In een schaars gevuld Jan Breydelstadion kopte Akpala Club Brugge nog op voorsprong, maar het Brugse schip maakt na de rust water en zinkt onherroepelijk. Met goals van Custovic (2x), Leye en Smolders maakt een ontketend AA Gent de terugwedstrijd in Gent overbodig: 1-4. Die terugwedstrijd in Gent eindigt op 1-0.

2006-2007: Gent geeft finaleplaats nog uit handen, Club redt zijn seizoen

Club Brugge is bezig aan zijn slechtste seizoen in jaren en het ziet er ook slecht uit bij een 3-0-achterstand in de heenmatch van de halve finales. Maar in de slotfase geeft Balaban de Brugse fans weer hoop. En dat was geen valse hoop, want in de return zet Club het nog recht dankzij knappe goals van Leko en Balaban. Club zet later dat jaar Standard opzij in de finale en verzekert zich zo van Europees voetbal in een "annus horribilis".

2003-2004: Club Brugge schakelt Gent uit in achtste finales