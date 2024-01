Hoe Olympique Lyon twee keer bij AA Gent terechtkwam voor Fofana en Orban: "Geen paniekaankopen"

wo 17 januari 2024 13:22

Malick Fofana (l) is al van Lyon, Gift Orban is onderweg.

Lyon heeft duidelijk Gent uitgekozen om zijn winterkoopjes te doen. Nadat de Franse club vorige week al Malick Fofana had weggeplukt bij de Buffalo's, is nu ook de komst van Gift Orban nakend. Voetbalcommentator en Ligue 1-kenner Sirik Geffray vindt het geen toeval dat Lyon is uitgekomen bij het Gentse duo en wikt ook hun speelkansen in Frankrijk.

Amper bekomen van het vertrek van Malick Fofana en de bekernederlaag tegen Club Brugge moeten de supporters van AA Gent vandaag al een nieuwe tik verwerken: goaltjesdief Gift Orban is ook op weg naar Lyon om daar Fofana te vergezellen. De voormalige Franse grootmacht kampeert in de Ligue 1 in de degradatiezone, maar Sirik Geffray meent dat Fofana en Orban geen paniekaankopen zijn. En daarin speelt ook RWDM een rol. Lyon en RWDM hebben immers dezelfde eigenaar. "En RWDM-coach Claudio Caçapa heeft jaren bij Lyon gespeeld. Dus ze hebben hier wel iemand die hen voldoende info kan geven", vertelt Geffray aan Sporza.

Lyon heeft geïnvesteerd in zijn omkadering. Ik kan me niet voorstellen dat Fofana en Orban paniekaankopen zijn. Sirik Geffray

"Bovendien heeft Lyon geïnvesteerd in zijn omkadering, met een nieuwe hoofdscout en een nieuwe technisch directeur. Ik kan me niet inbeelden dat je investeert in je omkadering om dan plots paniekaankopen te doen van jonge spelers die je niet gescout hebt." Dat Lyon is uitgekomen bij Fofana en Orban is ook om een andere reden geen toeval, volgens Geffray. "Nu zijn ze nog betaalbaar. Het blijven gokjes, maar ze worden natuurlijk ook gehaald met het oog op een potentiële meerwaarde bij een doorverkoop in de toekomst." Orbans productie is intussen wel niet meer zo indrukwekkend als vorig jaar. "Maar hij is nog maar 21 en hij heeft al getoond dat hij de goal weet staan. De mogelijke interesse van andere clubs voor Fofana en Orban zal ook wel een rol gespeeld hebben. Het was misschien wel nu of nooit voor Lyon."

Er waren niet veel opties in de kern van Lyon. Zeker voorin was er echt nood aan versterking. Sirik Geffray

Wel opvallend: vorige zomer legde de Franse Licentiecommissie Lyon nog transferrestricties op, waardoor de club zich nauwelijks kon roeren op de transfermarkt. Nu is er plots een slordige 30 miljoen om Fofana en Orban los te weken bij AA Gent. "Die restricties zijn in november opgeheven. Ze mogen nu van de Licentiecommissie 50 miljoen euro spenderen", weet Geffray. En dat geld is er ook wel. Alleen al de transfers van Bradley Barcola (naar PSG) en Castello Lukeba (naar Leipzig) brachten vorige zomer zo'n 75 miljoen euro in het laatje. "Er zijn vorige zomer veel spelers vertrokken die niet vervangen zijn, waardoor er niet veel opties waren in de kern. Zeker voorin had Lyon echt nood aan versterking."

Huidig RWDM-coach Claudio Caçapa is kind aan huis bij Lyon.

"Voor Fofana lonken er meer kansen dan voor Orban"

Die versterking hoopt Lyon dus gevonden te hebben met Fofana en Orban. Ook Arnaut Danjuma (Everton, uitgeleend door Villarreal) en Saïd Benrahma (West Ham) zouden nog op het boodschappenlijstje staan. Of Fofana en Orban ook meteen een impact gaan hebben, zal afhangen van hoe Lyon presteert. "Kort voor de winterstop ging het even beter, al werd vorig weekend opnieuw zwaar verloren. De club staat nog altijd in de degradatiezone. Het staat daar allemaal dicht bij elkaar, maar er moeten wel dringend punten gepakt worden", zegt Sirik Geffray. Geen cadeau dus voor jonge spelers als Fofana en Orban. "Ik denk dat Orban vooral de stand-in zal zijn voor kapitein Alexandre Lacazette. Wellicht zal hij in eerste instantie tevreden moeten zijn met invalbeurten en misschien eens een basisplaats in de beker. Voor Fofana lonken er meer kansen, want Lyon heeft op dit moment niet veel op de flanken."

Knokken tegen de degradatie, dat wordt toch anders voetballen voor Fofana en Orban dan bij AA Gent. Sirik Geffray