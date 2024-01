Malick Fofana maakt al meteen zijn debuut bij Lyon, maar het kalf was al verdronken in Le Havre

Afgelopen woensdag werd de toptransfer van Malick Fofana pas afgerond. AA Gent kan tot 22 miljoen euro incasseren voor de Belgische vleugelspeler.

Een aanpassingsperiode is de youngster niet gegund, want 4 dagen later zat Fofana al op de bank in Le Havre.



Tekenend voor het hele seizoen werd het een dramatische match voor Lyon. Verdediger O'Brien kreeg na een halfuur al rood, toen het al 1-0 stond voor Le Havre.



Toen Fofana in de 70e minuut mocht invallen (voor ex-Arsenal-speler Maitland-Niles) was de schade al opgelopen tot 3-1.



Veel kon de Belgische jeugdinternational daar niet meer aan veranderen, al pakte hij wel uit met een geslaagde dribbel en kwam 85% van zijn passes aan bij een ploegmaat.



Na rood voor Caleta-Car in het slot eindigde Lyon de match nog met zijn negenen. Met 16 punten uit 18 matchen staat het net onder de degradatiestreep.