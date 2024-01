KAA Gent laat ook Gift Orban naar Lyon vertrekken: "We zullen hem waardig vervangen"

KAA Gent heeft voor de tweede keer zaakjes gedaan met Lyon. Gift Orban volgt het spoor van Malick Fofana naar de Ligue 1. "We zien een smaakmaker vertrekken, maar we doen weer een goeie zaak", benadrukt CEO Michel Louwagie.

Dinsdag speelde hij nog in de beker, woensdagochtend vloog hij naar Lyon en donderdag is zijn transfer afgerond.

Gift Emmanuel Orban (21) verlaat na een jaartje KAA Gent al en tekende tot 2028 bij Olympique Lyon.

Gent vangt 12 miljoen euro voor zijn Nigeriaanse spits en de deal bevat ook bonussen die kunnen oplopen tot 8 miljoen euro, zo lezen we op de website van Lyon. Er is ook een clausule van 20 procent bij een eventuele doorverkoop.

52 wedstrijden, 32 doelpunten en 2 assists: dat is de indrukwekkende bijdrage van Orban bij KAA Gent.

"We hebben van Gift genoten, met volle teugen. We gaan zijn goals missen, maar ook zijn lach", schrijft de club.

"Maar we gunnen hem deze stap van harte en wensen hem nóg meer doelpunten en succes bij Olympique Lyon. Het ga je goed, starboy! "

"We zijn er trots op dat Gift Orban zich bij KAA Gent heeft kunnen ontpoppen tot een echte sensatie. Wat hij laten zien heeft bij ons, was buitengewoon", vult CEO Michel Louwagie aan.

"We zien een smaakmaker vertrekken, maar net als bij Malick doet de club een goeie zaak en is dit voor de speler een mooie nieuwe uitdaging. We zullen Gift waardig vervangen."