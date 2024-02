2 ballen tussen de palen, 2 goals: Cercle Brugge klopt met z’n tienen KAA Gent en komt de top 6 binnen

2024 blijft een nachtmerrie voor KAA Gent. In eigen huis ging Gent met 1-2 onderuit tegen Cercle Brugge. De bezoekers boekten een zeer gevleide zege, maar enteren wel de top 6 ten koste van Racing Genk. Kevin Denkey was de matchwinnaar met 2 rozen. De topschutter zit nu al aan 20 goals.

KAA Gent - Cercle Brugge in een notendop:

De druk van Gent werd enkel groter, maar Tissoudali , Samoise en Gerkens kregen de bal er maar niet in. Ook de 10 (!) hoekschoppen leverden niets op voor de thuisploeg. Zo ging Cercle toch de rust in met een voorsprong.

Gent was niet van slag en bleef de ene kans na de andere versieren. Fadiga , Hong en De Sart kregen de bal niet voorbij een indrukwekkende Warleson .

Gent schiet te kort in tweede helft

De tweede helft was van mindere kwaliteit dan de eerste. Maar deze keer was het bij de eerste kans wél prijs voor Gent.



Fadiga vertrok randje buitenspel en Depoitre liep zijn voorzet met wat geluk voorbij Warleson, het eerste doelpunt van de spits sinds 5 februari 2023. Het deed hem duidelijk deugd, maar er was nog werk voor de thuisploeg.

Die ging dan ook op zoek naar de voorsprong, maar net wanneer de druk het hoogst werd, was daar weer de Brugse topschutter.



Een vrije trap bleef hangen voor doel en dan weet Denkey als geen ander hoe hij de ruimte kan bespelen. Alleen voor Schimdt twijfelde de spits niet, Cercle opnieuw op voorsprong.



Gent was niet echt meer bij machte om te reageren op deze loodzware opdoffer. Warleson kwam nog eeen paar keer goed tussen, maar moest geen wonderen verrichten.

Zo zet Cercle zijn kandidatuur voor de Champions Play-offs kracht bij, al mist het volgende week wel de geschorsten Nazinho en Somers voor de derby tegen Club. Gent kan nog altijd niet winnen in 2024 en moet bang naar onder kijken.