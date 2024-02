KAA Gent laat Hugo Cuypers naar de MLS gaan: "Ik kon deze kans niet laten liggen"

De deal was geen geheim meer, maar nu zijn ook de handtekeningen gezet: Hugo Cuypers gaat aan de slag in de MLS bij Chicago Fire. "KAA Gent zag Hugo niet graag vertrekken, maar besliste om op zijn verzoek mee te werken aan de overgang", zegt de nummer 5 uit de competitie.

Gent plukte Cuypers in de zomer van 2022 weg bij KV Mechelen. "Hugo blonk niet alleen uit door zijn ongebreidelde werklust, ook zijn vele goals en assists zorgden ervoor dat hij zich snel in de harten van onze supporters speelde", zegt zijn intussen ex-club.

"Ik had de ploeg graag tot het einde van het seizoen geholpen, maar dit was een kans die ik niet kon laten liggen en een uitdaging die ik absoluut wil aangaan", reageert Cuypers op de Gent-site.

Chicago Fire, een club uit de MLS, had zich gemeld voor de topschutter van vorig seizoen en de 26-jarige spits zag zo'n Amerikaans avontuur na anderhalf jaar in Gentse loondienst wel zitten.

Met Cuypers breekt de Amerikaanse club aan de boorden van het Michiganmeer haar eigen clubrecord. Cuypers wordt er een 'Designated Player', een van de drie spelers per team die in de MLS meer mogen verdienen dan het salarisplafond aangeeft. Ook de Zwitser Xherdan Shaqiri is bij Chicago zo'n 'Designated Player'.

"We zijn meer dan blij Hugo Cuypers te mogen verwelkomen", klinkt het bij sportdirecteur Georg Heitz.

"We waren al een tijdje op zoek naar een spits die op het hoogtepunt van zijn carrière zit en daarnaast al getoond heeft in toonaangevende competities voor veel doelpunten te kunnen zorgen."

"Hugo was de voorbije jaren dan ook steevast bij de topschutters in de Belgische eerste klasse. Ondanks interesse van andere teams, koos hij toch voor Chicago Fire en wil hij helpen om van de club een van de topteams in de MLS te maken. We zijn er zeker van dat Hugo daarbij een gamechanger zal zijn."