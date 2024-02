Boze fans krijgen gehoor: organisatie betaalt supporters 50% terug na verstek van Messi in Hong Kong

De woede bij de 40.000 supporters was dan ook groot toen bleek dat de Argentijnse wereldkampioen heel de wedstrijd lang op de bank zou blijven zitten. Daar hadden ze niet al dat geld voor betaald.

De fans hadden er veel voor over om hun held in actie te zien. Zo betaalden sommige toeschouwers tot wel 595 euro voor een ticket.

Wel van de partij in Japan

Tijdens de wedstrijd in Japan tegen Vissel Kobe, 3 dagen na de wedstrijd in Hong Kong, kwam Messi wel in actie. Een halfuur voor affluiten betrad de 8-voudige Gouden Bal-winnaar het veld.



Olie op het vuur bij de supporters uit Hong Kong. Zij trekken de geloofwaardigheid van zijn voormalige blessure sterk in twijfel.