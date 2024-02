Messi reageert voor het eerst op onvrede van fans: "Maar blessures horen bij het voetbal"

Lionel Messi heeft voor het eerst zelf gereageerd op zijn afwezigheid tijdens de promotour van Inter Miami in Azië. In de match tegen Al Nassr kwam hij pas in minuut 83 van de bank, tegen Hong Kong kwam hij helemaal niet in actie. "Ik heb altijd zin om te voetballen, maar blessures horen bij het voetbal."

Messi blinkt in veel dingen uit, maar tijdens de promotour in Azië is dat toch vooral in afwezigheid. Dit zorgt voor boosheid bij de fans. Ze hadden er nochtans veel voor over om de Argentijnse superster aan het werk te zien. De ticketprijzen gingen niet onder de 115 euro.

Tijdens een persmoment geeft Messi meer informatie over zijn gebrek aan speelminuten.

Tijdens de eerste match tegen Al Hilal in Saudi-Arabië speelde hij 87 minuten mee. "Toen voelde ik iets aan mijn adductoren. Daarna heb ik geprobeerd de tweede match te spelen tegen Al Nassr."

"Vervolgens heb ik een scan laten nemen. Daarop was niets te zien, maar ik bleef last hebben."

Of Messi komende woensdag wel zal opdraven tegen Vissel Kobe, de Japanse kampioen en ex-ploeg van Thomas Vermaelen, is nog maar de vraag.

"Ik voel mij al beter en ik hoop dat het lukt. Deze namiddag gaan we trainen."

Inter Miami bereidt zich met een promotour in verschillende landen voor op de competitiestart op 22 februari.