"Ze zouden zich moeten schamen": promotour Messi en Miami wordt steeds groter fiasco na nieuw verstek

ma 5 februari 2024 11:32

Slechte reclame bestaat niet? Daar zal Inter Miami toch anders over denken na zijn promotietour in Azië. Na het fiasco tegen Al-Nassr eerder deze week, was de ploeg van David Beckham gisteravond opnieuw het mikpunt van spot in Hongkong. Inter Miami en Lionel Messi werden genadeloos van het veld gefloten, omdat de Argentijnse publiekstrekker niet van de bank kwam.

De promotietour in Azië lijkt voor Lionel Messi niet bepaald een plezierreisje te worden. Donderdag verloor de wereldkampioen met Inter Miami nog met een zware 6-0 tegen het Al-Nassr van zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. De Portugees zelf bleef geblesseerd aan de kant en ook Messi maakte pas zijn intrede in de 83e minuut. Een bijzonder mager goedmakertje voor de fans die diep in hun buidel hadden getast om de zoveelste Last Dance met hun eigen ogen te aanschouwen. Maar goed, 7 minuten is beter dan niets, toch? Vraag dat maar aan het overvolle stadion in Hongkong. Inter Miami stond er gisteravond tegenover een elftal lokale helden, maar opnieuw begon de publiekstrekker op de bank. "Een hamstringblessure", klonk het. Toch hielden de 40.000 aanwezige fans - die Messi nog zagen opwarmen - de hoop kunstmatig in leven. "Wij willen Messi zien," werd er gescandeerd tijdens de tweede helft.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

IJdele hoop, zo bleek. Toen het besef doordrong dat ze voor niets honderden euro's hadden neergeteld, sloeg de sfeer bij de fans helemaal om. Met een striemend fluitconcert lieten ze hun ongenoegen horen. Zeker toen Inter Miami-eigenaar David Beckham na het laatste fluitsignaal een speech wilde geven. De fans reageerden met luid boegeroep en gezangen als "wij willen ons geld terug." Achteraf schopte één fan - bekijk vooral de beelden hieronder - uit frustratie het hoofd van een levensgrote kartonnen Messi eraf. Tegenover media uitten diverse andere supporters hun ongenoegen: "Ze zouden zich moeten schamen en iedereen terugbetalen". Een andere supporter reisde meer dan 12 uur vanuit Xinjiang naar Hong Kong om Messi aan het werk te zien. "Ik heb hier veel geld in geïnvesteerd en reisde meer dan 5.000 kilometer. Het doel was om Messi te zien spelen, ik voel me bedrogen."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Statement van overheid

Trainer Tata Martino toonde achteraf begrip voor de onvrede, maar zei dat Messi en co. voor een voldongen feit stonden. "We hebben samengezeten met de medische staf en er was een grote kans om de blessures erger te maken. Ik hoop dat de mensen dat begrijpen. Als we de kans hadden gehad om ze even te laten spelen, zouden we dat sowieso gedaan hebben."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vooraf had het roze collectief overigens evenmin zieltjes gewonnen. Op sociale media was namelijk een video viraal gegaan waarin te zien was hoe de volledige ploeg achteloos wegliep op een podium. Ondanks verwoede pogingen van de arme presentatrice om iedereen daar nog even te houden.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.