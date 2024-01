Raymond "Moke" Herinckx ontvangt de Houten Schoen van MNM: "Maar niet alle pluimen op mijn hoed, hé"

Vanavond kennen we de winnaar van de Gouden Schoen 2023, de laureaat van de Houten Schoen 2023 is al bekend. Raymond "Moke" Herinckx, het kloppend hart van Atlas Linter, kreeg de prijs van radiozender MNM.

MNM reikte voor het derde jaar een Houten Schoen uit en trok voor deze editie naar Vlaams-Brabant.

Daar werd Raymond "Moke" Herinckx in de bloemetjes gezet. "Dit betekent veel", reageerde de nieuwste "held naast het voetbalveld" verrast.

"Maar eerlijk: ik doe dit niet alleen. Ik mag niet alle pluimen op mijn hoed steken, hé."

Nochtans kunnen ze bij Atlas Linter de waarde van hun duizendpoot niet genoeg benadrukken.

"Moke is Atlas, Atlas is Moke. Iedereen kent hem en hij is hier bijna elke dag. En zo kunnen we nog 1.000 redenen opnoemen", klinkt het in Vlaams-Brabant.

"En nu moeten we kampioen spelen", hoopt "Moke". "We hebben nog niet verloren en dat heeft in België nog geen enkel team gedaan."