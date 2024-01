Toby Alderweireld zet kroon op Antwerpse feestavond met Gouden Schoen, Tessa Wullaert wint vierde bij de vrouwen

Toby Alderweireld ziet het wonderjaar in zijn stad bekroond met de Gouden Schoen. De 34-jarige verdediger van Antwerp pakt zo 15 jaar na zijn profdebuut de meest prestigieuze individuele trofee in België. Arthur Vermeeren, Mark van Bommel én Jean Butez maken het feestje van stamnummer 1 helemaal compleet. Tessa Wullaert pronkte na drie jaar wachten nog eens met haar vierde Gouden Schoen.

Een droom met de ploeg van zijn stad levert hem ook een individuele eer op.



Toby Alderweireld wordt de 13e verdediger die de Gouden Schoen wint en volgt zo Simon Mignolet op. De (ex-)Rode Duivel keerde vorig seizoen terug naar België om Antwerp te laten dromen. Hij zette de verdediging op poten en werd hun leider op en naast het veld.



En dan was er natuurlijk die knal.



4 juni 2023 staat bij elke Antwerp-fan in het geheugen gegrift. Met een pegel in Genk bezorgde Alderweireld in minuut 94 The Great Old zijn 4e landstitel.



Neen, uitbollen na 14 jaar op topniveau in het buitenland - bij onder meer Ajax, Atlético Madrid en Tottenham - zat er niet in voor de hypergemotiveerde verdediger. Onder impuls van die ambitie pakte Antwerp niet enkel de dubbel, maar speelde het ook de groepsfase van de Champions League.



Met 28 basisplekken in 30 wedstrijden over alle competities is de rots in de defensie ook dit seizoen niet weg te denken uit de plannen van Mark van Bommel. En dus ook niet uit de hoofden van de jury, die hem verkoos boven revelaties bij Union.