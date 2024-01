Kevin De Bruyne volgt zichzelf op als Beste Belg in het Buitenland: "Trots dat ik nu Gouden Schoen heb"

Kevin De Bruyne heeft eindelijk een Gouden Schoen beet. Voor het tweede jaar op rij wint hij in de categorie Beste Belg in het Buitenland, maar pas sinds deze editie krijgt de winnaar ook een Gouden Schoen als trofee. De treblewinnaar bij Manchester City kreeg meer stemmen dan ploeggenoot Jeremy Doku en revelatie in de spits Loïs Openda (RB Leipzig).