Tessa Wullaert beëindigt droogte met vierde Gouden Schoen: "Ik stop niet bij dit aantal"

Tessa Wullaert is de beste Belgische voetbalster van het afgelopen jaar. Het uithangbord van de Red Flames wint zo haar vierde Gouden Schoen na drie jaar zonder de hoofdprijs. Haar prestaties voor ons land en bij haar club Fortuna Sittard zorgden ervoor dat ze Marie Detruyer (OHL) en Janice Cayman (Lyon/Leicester) achter zich liet.

Wullaert leidt de aanval van de Nederlandse club. Met 11 doelpunten is ze topschutter in de Eredivisie. Sittard zelf kampeert op plek drie in de stand, waar het vorig seizoen ook eindigde. Ook bij de Red Flames is en blijft ze de eerste naam op het wedstrijdblad.

Dit jaar maakte ze wel de trip van Sittard-Geleen om de Gouden Schoen in ontvangst te nemen. Sinds de zomer van 2022 bouwt de Belgische recordschutter aan een project bij Fortuna Sittard.

Na drie jaar afwezigheid aan de top van de tabellen valt Tessa Wullaert opnieuw in de prijzen.

Ik ben geboren met de drive om te winnen en de beste te zijn. Dat lukt niet altijd, maar ik doe er alles aan. Ik ben blij dat het dit jaar gelukt is.

"Nee, ik had dit niet verwacht", vertelde de topfavoriete na de show. "Niets was zeker, maar het is zeker een opluchting."

"De Gouden Schoen draait vooral om consistentie in de prestaties. Dat is wel gebeurd, denk ik. Je spreekt nooit luidop je dromen uit, maar je hoopt op het beste."

"Bij Fortuna begonnen we aan een project vanaf nul. Dat ik zo mijn steentje kan bijdragen, doet me deugd. Er zijn nog aanbiedingen van andere clubs, maar het is nog vroeg."

"Ik stop niet bij 4 Gouden Schoenen. Ik heb nog enkele jaren te gaan en zal mijn best blijven doen."