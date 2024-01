De goede reden waarom er helemaal niemand van Club Brugge op de Gouden Schoen was

Goed doel boven Gouden Schoen. Club Brugge vervulde de voorbije jaren vaak een hoofdrol op het jaarlijkse voetbalfeest, maar dit jaar was er helemaal niemand van blauw-zwart aanwezig. Op donderdagavond kreeg de eigen Club Brugge Charity Night namelijk voorrang.

Geen Simon Mignolet of Hans Vanaken op de Gouden Schoen.

In een recent verleden waren de Club-spelers nog dé centrale figuren op het voetbalgala, maar tijdens de editie van 2023 was er uitzonderlijk niemand van blauw-zwart aanwezig. Geen spelers of stafleden, het bestuur evenmin.

Dat Club dit jaar weinig kans had om hoofdprijzen mee te nemen? Daar had het niks mee te maken. Blauw-zwart heeft een nobel excuus: donderdagavond stond namelijk ook de eigen Charity Night op het programma.



Door de latere winterstages en de bekerwedstrijden moest de organisatie van de Gouden Schoen lang zoeken naar een geschikt plekje op de kalender. Normaal was eerst 11 januari voorzien, maar uiteindelijk verschoof het event een week.

Op dat moment had Club Brugge 18 januari eveneens al vastgelegd om eens goed te vieren.