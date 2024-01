Eden Hazard houdt reünie met ballenjongen die trap kreeg (en nadien miljonair werd): "Je hebt het ver geschopt"

Blij weerzien met een oude 'voetbalvriend' voor Eden Hazard. De voormalige Rode Duivel ontmoette voor een promocampagne de ballenjongen die hij in 2013 een trap gaf in een bekerduel. De veelbesproken tiener van toen is ondertussen een ondernemer met miljoenen op de rekening.

Ondanks het Madrileense einde in mineur waren er weinig momenten in de carrière van Eden Hazard die negatieve reacties uitlokten. De publiekslieveling ging viraal met flitsen en grappige fratsen, maar leek in 2013 toch één keer van zijn voetstuk te vallen.

Het moment is ondertussen historisch voetbalerfgoed: in de halve finales van de League Cup tegen Swansea gaf Hazard een tijdrekkende ballenjongen uit frustratie een stevige tik in de zij.

Onze landgenoot kreeg een rode kaart onder de neus geduwd en moest drie wedstrijden geschorst toekijken. Ondanks zijn verontschuldigingen na afloop.

"We hebben in de kleedkamer een korte babbel gehad", aldus Hazard toen. “Ik heb mijn excuses aangeboden en hij ook, daarmee is de kous af."