Atlético-fans smelten nu al voor Vermeeren, die gespot wordt op lijnbus: "Vanaf nu zijn we Arthurs soldaten"

Bescheidenheid siert. En mede daarom valt te verklaren dat er vorige week absoluut niemand Arthur Vermeeren zijn toptransfer naar Atlético Madrid misgunde.



De middenvelder onderstreepte nog eens dat enige vorm van hoogmoed hem helemaal vreemd is door met een commerciële vlucht van Brussel naar Madrid te vliegen. Heel wat andere collega's hadden ongetwijfeld een privéjet geëist.



Ook de Atlético-fans hebben ondertussen al in de gaten dat hun nieuwste aankoop bijzonder nederig is.



Op sociale media gaat er namelijk een filmpje viraal waarin Vermeeren tijdens zijn eerste weekend in Madrid de stad rondtoert met een gewone lijnbus. Naar verluidt was de Rode Duivel samen met zijn vader zijn nieuwe woonplek aan het verkennen.

In de video is te zien hoe Vermeeren in een overvolle bus met plezier poseert voor foto's en handtekeningen uitdeelt.

"Vanaf nu zijn we Arthurs leger", valt te lezen in een van de vele lovende comments.

Vermeeren wordt straks om 13.30 uur officieel voorgesteld bij Atlético in het Metropolitano Stadium. Alles over dat persmoment ziet en leest u deze middag op onze website.