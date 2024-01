Nog geen debuut voor Vermeeren, die Atlético vanaf de bank Valencia ziet kloppen

Arthur Vermeeren is in een ijzersterke ploeg terechtgekomen. Dat kon hij donderdag al in de tribunes aanschouwen, toen Atlético Madrid zich ten koste van Sevilla plaatste voor de halve finales van de beker.

En dat mocht de 18-jarige belofte vandaag van nog wat dichterbij meemaken: Vermeeren kreeg tegen Valencia meteen een plekje op de bank van Diego Simeone, naast Axel Witsel.

Terwijl Witsel wel nog tussen de lijnen kwam, moest Vermeeren evenwel 90 minuten blijven zitten. Hij zag er Samuel Lino net voor rust een steekpass van Griezmann afwerken en na de pauze Memphis Depay verdubbelen.

Atlético springt dankzij de zege naar de 3e plek over Barcelona. Volgend weekend staat de kraker tegen stadsgenoot Real Madrid op het programma. Wordt Vermeeren dan voor de leeuwen gegooid?