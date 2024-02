Wat een farce: Ronaldo én Messi niet aan aftrap in opgepompte 'Last Dance', Argentijn maakt schijnoptreden

Een topaffiche die zijn headliners mist. De voorbije dagen deed men er vanuit Saudi-Arabië alles aan om de 'Last Dance' tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo op te pompen. Alleen: de twee legendes stonden allebei niet aan de aftrap door blessure. Zonde voor de fans die diep in de buidel tastten voor een ticketje. Ook de (schijn)invalbeurt van de Argentijn kon de teleurstelling niet wegnemen.

De Portugees keek tussen de sjeiks toe vanuit de tribune, zijn collega nam plaats op de bank. Om de fans te troosten nam de regisseur het duo regelmatig op een splitscreen in beeld - steevast steeg luid gejuich op in het stadion.

Ronaldo is namelijk out door een kuitblessure, waardoor Al-Nassr eerder al twee wedstrijden moest afzeggen tijdens hun Chinese tour.

Groot was ook de verrassing toen Messi een kwartier voor tijd plots begon met opwarmen. Zeker omdat het al 6-0 stond en de Argentijn wist dat er door een invalbeurt een pijnlijke nederlaag in zijn statistieken zou bijkomen.



In minuut 83 viel Messi dan toch in.



Volgens enkele betrouwbare Argentijnse journalisten een slimme manier van Miami en Messi om aan enkele contractuele verplichtingen te voldoen.

Maar of de fans daarmee gelukkig waren...