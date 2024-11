Met oude bekende en middenvelder als topschutter - Youri Mulder stelt "zijn" Twente voor en weet: "Op dat vlak zijn ze kwetsbaar"

do 28 november 2024 06:41

Vanavond gaat Union op bezoek bij Twente in de Europa League. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken om in de top 24 te geraken. Youri Mulder maakte zijn eerste professionele stappen bij Twente en blikt vooruit op de wedstrijd. "Twente heeft al een heel goede campagne gespeeld." Kijk vanavond naar de partij met livestream of op VRT Canvas.

In 1990 komt er een nieuwe Mulder op de proppen in de Eredivisie, wanneer Youri Mulder zijn debuut maakt voor FC Twente. Hij zou in 3 seizoenen 27 keer scoren en dan naar Schalke 04 trekken.



Bij Schalke is Mulder nu voorlopig directeur voetbalzaken, maar zijn andere ex-club volgt hij nog steeds op de voet. Hij was ook in 2 periodes assistent-coach in Enschede.



"Ik ken de ploeg heel goed", vertelt Mulder. "Ze spelen leuk, attractief voetbal en zijn een plezier om naar te kijken."



Vanavond ontvangt Twente Union in eigen stadion. Wat mogen de Brusselaars verwachten van de Nederlandse ploeg, de nummer 5 uit de Eredivisie?



"Twente is een ploeg die in het thuisstadion een pressingmachine is, al doen ze dat ook op verplaatsing. Ik zat bijvoorbeeld in Nice en toen hebben ze Nice 90 minuten opgejaagd."



"Het is een heel frisse ploeg met veel Nederlandse jongens uit eigen jeugd. Daardoor is het ook een heel herkenbaar elftal."

Youri Mulder als assistent-coach van Twente.

Middenveld met Michel Vlap én topschutter

Bij Twente komt Union een oude bekende uit de Belgische competitie tegen. Michel Vlap speelt er sinds zijn geflopt avontuur in Anderlecht en staat zo goed als altijd in de basis van coach Joseph Oosting.



"Bij Twente zit Vlap op zijn plek. Hij is multi-inzetbaar want hij kan als linksbuiten spelen, maar ook op alle posities op het middenveld. Vlap speelt vooral net voor de verdediging nu. Dat pakte steeds goed uit. Hij doet het goed en wordt erg gewaardeerd door de supporters."



Michel Vlap speelde 36 wedstrijden voor Anderlecht.

"Hij geeft altijd alles. Vorig seizoen maakte hij weinig doelpunten, maar dat maakte niet uit. De ploeg speelde goed en hij stelde zich ten dienste van de ploeg. Dat werd dus geaccepteerd. Zelf vond hij dat niet fijn, maar dit seizoen scoort hij wel vaker. Zo maakte hij 2 doelpunten tegen Ajax."



"Hij is dus een belangrijke speler, al wordt hij ook wel eens naast de ploeg gezet. De coach heeft 12 tot 14 spelers waar hij uit kiest en die zijn allemaal wat gelijk aan elkaar."

Twente had al zeker 7 punten moeten hebben. Youri Mulder

Op het middenveld staat Vlap een linie achter de topschutter in de Eredivisie. Met Sem Steijn staat er een "typische nummer 10", vindt Mulder.



"Steijn duikt als een duiveltje uit een doosje op in de 16 en dan is het met 1 contact doelpunt. Dat is zijn grote kracht. Zeker in thuiswedstrijden waar Twente veel op de helft van de tegenstander speelt is hij eigenlijk de doelpuntenmaker vanop het middenveld."



Sem Steijn zit aan 9 doelpunten in de Eredivisie.

In de Eredivisie is Steijn topschutter met 9 doelpunten. In de Europa League zweeg zijn kanon tot nu toe. Met 3 punten uit 4 wedstrijden staat Twente voorlopig 27e. Al vindt Mulder dat geen correcte weerspiegeling van de wedstrijden die Twente gespeeld heeft.



"Ze hebben al een heel goede campagne gedaan. Tegen Manchester United (1-1) hebben ze geweldig gespeeld, ook tegen Fenerbahce (1-1) speelden ze heel goed. En het was ook een fantastische wedstrijd tegen Nice (2-2). Ze hadden al zeker 7 punten moeten hebben."



"Want ze gaven steeds een voorsprong weg. Dat was sneu voor Twente. Ze waren 3 keer de betere ploeg. Vooral tegen Nice: daar stonden ze 0-2 voor en gaven ze het nog weg met een man meer. Dat mag niet gebeuren. Op dat vlak zijn ze wel kwetsbaar."

Geen vol stadion

Na racistische spreekkoren tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Lazio zal het stadion in Twente wel niet vol zitten. Een deel van de westtribune moet gesloten blijven van de Europese voetbalbond UEFA.



"Dat wist ik niet, maar dat zal zeker een groot gemis zijn voor Twente. Dat gaat sfeer kosten, dus dat is wel een voordeel voor Union."

Live op alle Sporza-kanalen