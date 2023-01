Niet meer voor prestige, wel voor de poen: waarom Messi en Ronaldo (laatste?) duel uitvechten in woestijn

Wie had pakweg een jaar geleden durven voorspellen dat ene CR7 bij dat laatste team zou belanden?

Om 18 uur speelt het sterrenensemble van Paris Saint-Germain immers een demonstratiematch tegen een selectie "All Stars" van twee Saudische topclubs: Al Hilal and Al Nassr.

Maar kijk, 31 dagen later staan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo toch tegenover elkaar in de woestijn. Met een iets minder hoge inzet, welteverstaan.

Het is een clash die in de stoutste dromen eigenlijk de WK-finale had moeten zijn.

Opwarmertjes voor climax

Saudi-Arabië hoopt dat het allemaal opwarmertjes zijn voor een ultieme climax in 2030, wanneer ze het WK willen organiseren.

Wéér zijn de spotlights op het land met onbegrensde voetbalambities gericht. De voorbije dagen werden ook de Spaanse en Italiaanse supercup al in de oliestaat afgewerkt.

In Saudi-Arabië wrijven ze zich alvast in de handen met alle aandacht rond de ontmoeting.

In ruil krijgt Ronaldo jaarlijks 200 miljoen euro per jaar.

"Ik wil de jongeren en vrouwen in Saudi-Arabië inspireren", klonk het. "De nieuwe generatie veranderen door mijn expertise en kennis."

Het was opvallend hoe fel de voormalige Gouden Bal-winnaar tijdens zijn voorstelling het extra-sportieve belang van de overstap onderstreepte.

Dat is een peulschil in vergelijking met de duizenden euro's die tickets voor de échte galamatch op de zwarte markt kosten. Naar verluidt waren er meer dan twee miljoen gegadigden.

In de avond lokte een open training dan weer meer dan 30.000 fans naar het Khalifa Stadium. Gratis was het kijkstuk niet. Elke supporter moest ongeveer 5 euro neertellen om binnen te mogen.

Van de gelegenheid wordt ook meteen gebruik gemaakt om even af te zakken naar de eigen geldschieters in het naburige Qatar. Zo vervulden de spelers gisteren verplichtingen voor sponsors Qatar Airways en de Qatar National Bank.

Ook bij de galamatch van vanavond is geld de rode draad.

Het Gouden Ticket van 2,7 miljoen

Een persoon in het bijzonder had er trouwens wel heel veel voor over om het event vanop de eerste rij mee te maken.

De Saudische vastgoedmagnaat Mushraf al Ghamdi bood maar liefst 2,7 miljoen dollar op een liefdadigheidsveiling voor een "Gouden Ticket".

Daarmee krijgt de miljardair - eigenaar van het Spaanse Almeria - na de wedstrijd toegang tot de kleedkamers, zodat hij Messi en Ronaldo kan ontmoeten.

Het is alleen nog maar de vraag of het duo de gulle gever ook tijdens de match wat waar voor zijn geld zullen bezorgen.

De verwachting is dat de grootste sterren van PSG maar één helft in actie zullen komen, gezien de drukke speelkalender. Of haalt het eergevoel van Messi en Ronaldo straks nog een laatste keer de bovenhand?

De sjeiks hopen het alvast.