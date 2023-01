Cristiano Ronaldo krijgt goddelijke ontvangst bij Al Nassr: "De mensen die lachen, kennen niks van voetbal"

"Siuuuuuu", galmde door Saudi-Arabië. Cristiano Ronaldo is op grootse wijze voorgesteld bij zijn nieuwe club Al Nassr. Op een persmoment trapte de Portugees wel nog eens na richting criticasters: "Ik had veel opties, maar in Europa was mijn werk klaar."

De beelden van zijn voorstelling bij Real Madrid zijn na 13 jaar nog steeds legendarisch. Maar liefst 90.000 fans verwelkomden Cristiano Ronaldo toen bij de Koninklijke. Bij Al Nassr waren ze dinsdagmiddag met 25.000, maar qua enthousiasme moesten de bevoorrechte getuigen - die een liefdadigheidsbijdrage van 4 euro moesten betalen - in het Mrsool Park-stadion niet onderdoen. Toen op het grote videoscherm een eerste beeld verscheen van de Portugees die uit de auto stapte, weerklonk een oorverdovende "Siuuuu" vanop de tribunes. De legendarische vreugdekreet van Ronaldo zou tijdens de presentatie nog een tiental keer door het stadion galmen.

Voor de aanwezige fans Ronaldo te zien kregen, schoof het pronkstuk van Al Nassr eerst aan voor een persconferentie. Aangekondigd als "beste voetballer ter wereld" kreeg de Portugees de vraag hoe het voelde om in Saudi-Arabië te zijn. "In Europa was mijn werk klaar", pakte Ronaldo meteen uit met een opvallende quote. "Ik heb alles gewonnen en bij de belangrijkste clubs gespeeld. Nochtans had ik ook opties in Europa, de VS, Brazilië, Portugal en Australië, maar ik wou een nieuwe uitdaging aangaan in Azië."

Ik wil de jongeren en vrouwen in Saudi-Arabië inspireren. Cristiano Ronaldo

De voormalige Gouden Bal-winnaar benadrukte vervolgens het extra-sportieve belang van zijn overstap. "Ik wil de jongeren en vrouwen in Saudi-Arabië inspireren, de nieuwe generatie veranderen door mijn expertise en kennis." Dat tegenstanders lachen met zijn transfer naar de woestijn? "Het boeit me niet wat anderen daarover zeggen, ik ben blij met mijn transfer en voor mij is dit niet het einde van mijn carrière. Velen geven hun mening, maar ze kennen niks van voetbal." "Het moderne voetbal is de voorbije 10 à 15 jaar geëvolueerd. Het enige team dat de kampioen klopte, was Saudi-Arabië. En er waren nog veel verrassingen. Kijk, de Saudische competitie is een uitdaging. Ik weet dat, want ik heb al veel wedstrijden gezien." Ronaldo kwam ook nog even terug op zijn lucratieve overeenkomst van 200 miljoen euro per jaar. "Dit contract is uniek, want ik ben een unieke speler. Dit is normaal voor mij." De aanwezige "journalisten" beloonden zoveel scherpe quotes met een... Siuuuuu, uiteraard.

Na het persmoment trok Ronaldo naar de kleedkamer, waar zijn nieuwe ploegmaats hem braaf stonden op te wachten. De voorzitter benadrukte in een speech in het Arabisch en Engels "dat Cristiano een speler zoals elke andere is en zich aan de regels zal moeten houden". Een breed lachende Ronaldo beloofde vervolgens om "er alles aan te doen het team naar prijzen te leiden". Begeleid door een indrukwekkend klank-, licht- en vuurwerkspektakel trok Ronaldo dan eindelijk richting het veld. Luid toegeschreeuwd - twee keer raden met wat - door de aanwezige fans stapte hun droomtransfer uit de spelerstunnel.