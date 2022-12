Cristiano Ronaldo tekent gigacontract bij Saudische club Al-Nassr: "Schrijven geschiedenis"

"We schrijven geschiedenis", klinkt een bekendmaking opgetogen bij Al-Nassr.

Na weken aandringen heeft de club uit Saudi-Arabië Cristiano Ronaldo eindelijk overhaald om een handtekening te zetten onder een contract tot 2025.

Daar kwamen heel wat nullen bij kijken. De Portugese superster zou naar verluidt zo'n 200 miljoen euro per jaar verdienen bij zijn nieuwe werkgever. Een pleister voor het bloeden na de pijnlijke breuk met jeugdliefde Manchester United vorige maand.

Daar werd Ronaldo een persona non grata na een interview bij bevriende presentator Piers Morgan. United greep in en besloot het contract van de 37-jarige spits in de versnipperaar te gooien.