Frank Raes schetst "veelzijdigste voetballer" Pelé: "Zijn nalatenschap is niet te onderschatten"

De allergrootste of niet? "Dat maakt eigenlijk niet uit", zegt Frank Raes. De nalatenschap van Pelé zal moeilijk te evenaren zijn. Als eerste zwarte superster veranderde hij het voetbal en de Braziliaanse maatschappij. "Wat Beethoven voor muziek was, was Pelé voor het voetbal."

"Hij is sowieso een van de allergrootsten aller tijden", opent Frank Raes zijn verhaal over Pelé, die hij nog live aan het werk zag. "Hij kon alles met de bal, eigenlijk. Pelé was een doelpuntenmaker, een aangever en tegelijk ook de architect. Een voorbeeld van hoe je moet voetballen en de meest veelzijdige atleet."

"Zijn doelpunt in de finale van 1970, een krachtige kopbal, heb ik meegemaakt. Dat is me nog altijd bijgebleven."



Mensen zagen hem als een attractie, maar Pelé vervulde een belangrijke rol. Frank Raes

Met zijn voeten maakte hij niet alleen goals, maar veranderde hij de levens van arme en zwarte Brazilianen. "Pelé was de eerste zwarte superster die de wereld rondreisde om het voetbal te promoten." "Vooral die tripjes door Europa met Santos hebben daar veel toe bijgedragen. Mensen zagen hem als een attractie, want hij was een acrobaat die alles kon. Maar hij vervulde daarmee ook een belangrijke rol voor heel wat mensen."

"In de periode na zijn carrière bleef Pelé graag bezig. Hij was kort minister van sport in Brazilië en maakte reclame voor onder meer viagra. Maar ook toen ging hij het voetbal overal ter wereld promoten: van in Europa tot bij Nelson Mandela. Zijn nalatenschap is niet te onderschatten."



De allergrootste? "Doet er niet toe"