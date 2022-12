Voormalig Frans international Blaise Matuidi bergt zijn voetbalschoenen op

Blaise Matuidi was op het WK in Rusland 4 jaar geleden een vaste waarde in de Franse nationale ploeg.

De middenvelder kroonde zich met Mbappé en co tot wereldkampioen. Een jaar later nam hij afscheid van Les Bleus.

Op clubniveau verdedigde Matuidi de kleuren van onder meer PSG en Juventus. Hij verzamelde met die topclubs 5 Franse titels en 3 Italiaanse titels.

In de herst van zijn carrière liep het fout. Matuidi ruilde in de zomer van 2020 Matuidi voor Inter Miami, waar David Beckham voorzitter is. Maar dat bleek achteraf een ongelukkige keuze te zijn.

Matuidi was door Inter Miami niet aangeduid als 1 van de 3 spelers wiens loon het salarisplafond - vastgelegd door de MLS - mocht overschrijden. Maar zijn loon oversteeg ruimschoots dat plafond.

Het gevolg: Inter Miami kreeg een boete van 2 miljoen dollar. Matuidi zelf kwam het voorbije jaar niet meer in actie voor de MLS-club, omdat de club hem niet meer op de spelerslijst zette.