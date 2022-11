Manchester United en Cristiano Ronaldo gaan in onderling overleg uit elkaar

Dat de liefde tussen Cristiano Ronaldo en Manchester United helemaal bekoeld was, was al een tijdje duidelijk. Met een vernietigend tv-interview waarin hij de club met de grond gelijk maakte, diende de Portugees goed een week geleden ook impliciet de scheidingspapieren in.

Die zijn ondanks het WK in Qatar sneller dan verwacht ondertekend door beide partijen. Manchester United laat dinsdag weten dat ze in overleg met Ronaldo overeengekomen zijn om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan hun samenwerking.

"De club bedankt hem voor zijn immense bijdrage in 2 periodes op Old Trafford, met 145 doelpunten in 346 wedstrijden. We wensen hem en zijn familie het beste in de toekomst", klinkt het in een statement van Manchester United.

"Iedereen binnen de club blijft gefocust om sterker te worden onder Erik ten Hag. Samen werken we om succesvol te zijn op het veld."