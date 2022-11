Cristiano Ronaldo over transfersoap in 2021: "Door Ferguson niet naar City gegaan"

De voorbije dagen ging het vooral over de afrekening die Cristiano Ronaldo doet met Manchester United, de club die hem in 2021 terughaalde.

Ronaldo ruilde Juventus in augustus vorig jaar voor het rode gedeelte van Manchester, maar ei zo na vertegenwoordigde hij de andere stadsclub, Manchester City.

Tijdens die dolle zomerdag leek Ronaldo op weg naar City, maar na een heuse plottwist kaapte United zijn voormalige vedette.

Was de flirt met City wel serieus of was het vooral een fabeltje? Als we Ronaldo mogen geloven, was het geen gezwans.

"Eerlijk: ik stond dicht bij City", vertelt hij aan Piers Morgan. "Ze hebben hard geprobeerd om me binnen te halen."

"Maar mijn geschiedenis lag bij United en je hart en je gevoelens maken het verschil. En Sir Alex Ferguson, natuurlijk."

"Ik was verrast, maar het was een bewuste beslissing. Je hart spreekt dan op zo'n moment."

"Ik denk dat de sleutel bij Ferguson lag, hij heeft het verschil gemaakt. Hij zei me: "Het is onmogelijk dat je naar City gaat.""