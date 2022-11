Wim De Coninck over Ronaldo-saga: "Dit kan niet meer goedkomen"

"Een groot probleem voor Manchester United." Wim De Coninck trapt een open deur in wanneer hij het interview van Cristiano Ronaldo ter sprake brengt in De Tribune. En ook al heeft de voetbalanalist immens veel respect voor de verdiensten van de Portugees, hij is niet blind voor de realiteit.

"Ronaldo heeft enorme records gebroken. Je kunt niet tegen hem zijn. Maar hij is nu op zijn terugweg. Dat zie je op het veld, ondanks het feit dat hij nog altijd heel hard aan zijn lichaam werkt", zegt De Coninck.

Volgens Ronaldo heeft coach Erik ten Hag geen respect voor hem. "Maar ik ben zeker dat hij wel heel veel respect voor Ronaldo heeft. Alleen moet Ten Hag ook zijn hachje redden en dat is met zijn beste ploeg spelen. In veel gevallen is dat zonder Ronaldo en het is moeilijk om iemand met zo'n palmares dat diets te maken."

"Ten Hag kiest voor zijn beste ploeg en af en toe past Ronaldo daar niet in. Dit kan niet meer goedkomen. Misschien is er in Amerika nog een club die hem een dik contract wil geven?", oppert De Coninck.