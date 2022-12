Familie Pelé deelt ontroerende laatste foto: "Op zijn reis betoverde hij de wereld"

Dochter Kelly deelde het pakkende beeld, waarop alle handen van de familieleden die van Pelé vasthouden.



“Alles wat we zijn, hebben we aan jou te danken", schreef ze op Instagram bij de foto.

De familie publiceerde ook een statement: "Inspiratie en liefde kenmerkten de reis van koning Pelé, die vandaag vredig gestorven is. Op zijn reis betoverde hij de wereld met zijn genie in de sport, stopte hij een oorlog en deed hij sociaal werk over de hele wereld."

"En hij verspreidde wat volgens hem de oplossing voor alle problemen was: liefde. Zijn boodschap wordt nu een nalatenschap voor toekomstige generaties. Liefde, liefde en voor altijd liefde."