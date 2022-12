Zijn lichaam maakte van de koning een kluizenaar: de fysieke en mentale lijdensweg van Pelé

Zelfs de allergrootsten worden niet gespaard. Pelé (82) rekende in de laatste jaren van zijn leven af met ziekte en mentale problemen. Na een heupproblemen was hij nooit meer de oude. Een depressie stak de kop op... en dan moest de diagnose van darmkanker nog volgen.

"Hij schaamt zich en weigert nog langer het huis te verlaten." Een heupoperatie in februari 2020 zit Pelé flink dwars. Dartel en feeëriek is zijn loopstijl al even niet meer. Maar de toen 79-jarige voetballegende hoopte nog mobieler door het leven te gaan. "Hij is erg fragiel", vertelt zoon Edinho aan het Braziliaanse TV Globo. "Mijn vader wil zo niet gezien worden en komt niet meer naar buiten. Hij doet bijna niets meer, een gevangene in zijn eigen huis." Een depressie maakt van de Goddelijke Kanarie een kluizenaar. Het begin van een sukkelstraatje waarin "O Rei" in verzeild raakte.

Een leven in isolatie is niet weggelegd voor de populairste man in Brazilië. Pelé maakt in de periode na zijn depressie mondjesmaat weer publieke optredens. Steevast vergezeld van een wandelstok, looprek of rolstoel. Al wilde hij die het liefst zo ver mogelijk naar de achtergrond duwen. Net wanneer de balkunstenaar opnieuw de draad oppikt, slaat een harde diagnose hem weer tegen het canvas. Darmkanker. Ook 2021 zou niet het jaar van Pelé worden. In september ondergaat hij een succesvolle operatie waarbij een tumor wordt verwijderd. Heel Brazilië slaakt een zucht van opluchting.

Opeenstapeling van ziekenhuisbezoeken

In het afgelopen jaar bezoekt Pelé het ziekenhuis meer dan hem lief is. Geruchten dat de kanker uitgezaaid is in zijn lichaam, drukt de familie hardhandig de kop in. Maar op 2 december, een jaar na de ingreep, gaan de alarmbellen opnieuw af na een spoedopname in het ziekenhuis van Sao Paolo. Het ziekenhuispersoneel anticipeert op een stormvloed aan ongeruste Brazilianen. "De patiënt is stabiel na een antibioticakuur tegen een luchtwegeninfectie", klinkt de officiële communicatie.

Elke boodschap van liefde die ik van jullie krijg, houdt me vol energie. Pelé

Een dag later maakt Pelé op Instagram wereldkundig dat hij zich weer "sterk en hoopvol" voelt en zijn behandeling tegen darmkanker wil voortzetten. "Ik vertrouw in God en haal veel energie uit jullie boodschappen van liefde." Dochter Kely Cristina maant de "gekke" media aan tot kalmte en zegt dat er "geen noodgeval" is. Maar de Braziliaanse pers weet dat de chemotherapie niet meer aanslaat en de voetbalkoning verhuist naar palliatieve zorg. Franse ster Kylian Mbappé begint zich stilaan meer zorgen te maken en tweet "Pray for the King" ter ere van zijn idool.