Tegen wie kunnen de Rode Duivels als reekshoofd uitkomen? Dit zijn alle potten voor de WK-kwalificaties

Een verrassing is het niet, maar de Rode Duivels zullen reekshoofd zijn tijdens de WK-kwalificaties voor de editie van 2026. Dat heeft Wereldvoetbalbond FIFA donderdag bevestigd. Hieronder kun je alvast alle potten voor de loting (op vrijdag 13 december) terugvinden: puzzelen, maar.

België gaat bij de loting voor de kwalificaties van het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten zoals verwacht de trommel in als reekshoofd. De loting staat op vrijdag 13 december op de agenda.

Voor het WK in 2026, dat voor het eerst met 48 in plaats van 32 landen georganiseerd wordt, krijgt Europa zestien in plaats van dertien startplaatsen. Dat betekent dat enkel de twaalf groepswinnaars uit de Europese kwalificaties rechtstreeks geplaatst zullen zijn.

De twaalf nummers twee zullen samen met de beste vier Nations League-groepswinnaars, die in de kwalificaties niet in de top twee eindigden, barrages afwerken voor de laatste vier tickets.