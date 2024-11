Duivels treffen met Oekraïne oude bekende van EK in barragematchen van Nations League: "Hoge kans op behoud"

Een extra motivator om zich te bewijzen? De Rode Duivels nemen het in hun barrageduels van de Nations League op tegen Oekraïne. In maart spelen de Belgen zo voor het behoud in de A-divisie tegen een oude bekende van het EK. Op de slotspeeldag van de groepsfase werd het toen 0-0. De Duivels moeten nu alvast beter doen.

Een loting die meteen flashbacks veroorzaakt.

Op 26 juni van dit jaar was Oekraïne al eens de tegenstander van de Rode Duivels. In een bloedstollende slotspeeldag van de EK-groepsfase moesten beide ploegen zich nog bij de gekwalificeerden zien te scharen.

Wat volgde? Een zenuwslag tot de allerlaatste minuut die eindigde in een troosteloze brilscore. De Belgen kregen een fluitconcert over zich heen afkomstig van een deel van de meegereisde fans in Stuttgart.

Dus kunnen onze landgenoten in maart iets rechtzetten. Op 20 maart trekt het op verplaatsing, drie dagen later komt Oekraïne op bezoek.

In welke vorm de ploeg dan verkeert, valt af te wachten. Oekraïne gaf geen geweldige indruk in groep 1 van de B-stroom.

Daarin nam het een vreselijke start met 0 op 6 tegen Tsjechië en Albanië. Daarna bleef de ploeg van bondscoach Rebrov ongeslagen en werd het tweede met 8 punten, na groepswinnaar Tsjechië.

Vlot scoren deed het land niet, maar hoe dan ook zullen de spelers zich - net als op het EK - opwerpen als een vette kluif voor de Duivels.

Al heeft bondscoach Domenico Tedesco vertrouwen: "Het is een leuk weerzien. Ik schat onze kansen om in de A-divisie te blijven hoog in, want ik verwacht dat iedereen weer fit raakt."