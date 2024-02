Zó opgefokt dat het tot obsceen gebaar leidde: Cristiano Ronaldo verliest controle door treiterende fans

Ook op zijn 39e zal Cristiano Ronaldo niet meer veranderen. De Portugees begon met een brede glimlach aan de finale van de Riyadh Season Cup, maar door een nakende nederlaag veranderde dat snel in een boze blik. Dat de Saudische fans hem treiterden door de naam van Messi te scanderen, was extra olie op het vuur. Na het laatste fluitsignaal verloor Ronaldo zelfs helemaal de controle met een obsceen gebaar.

De Riyadh Season Cup heeft wat het wilde: er is de voorbije weken veel inkt gevloeid over het prestigetoernooi in Saudi-Arabië.



Eerst was er de opgepompte "Last Dance" tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die wel op een fiasco uitdraaide omdat de hoofdrolspelers niet aan de aftrap stonden.

En donderdag was ook de finale tussen Al-Nassr en Al-Ahli een veelbesproken thema op sociale media. Zelfs voor de aftrap gingen er al opmerkelijke beelden viraal.

Worstellegende The Undertaker presenteerde namelijk de trofee voor de uiteindelijke winnaar. Aanvoerder Ronaldo kon een veelzeggende grijns niet onderdrukken.