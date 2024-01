Na verhalen over ontevreden vedetten: is het Saudische voetbal een bubbel? Of moet de echte boom nog komen?

di 16 januari 2024 17:19

Hier en daar klinkt wat hoongelach. Een half jaar nadat Saudi-Arabië zich brutaal op de voetbalkaart heeft gezet, druppelen de eerste verhalen over ontevreden vedetten naar buiten. Zou de bubbel zo snel kunnen barsten? Of zijn dit groeipijnen voor de échte boom?

Geld maakt niet gelukkig.



Althans, dat is wat recente transfergeruchten vanuit Saudi-Arabië doet vermoeden. Was het afgelopen zomer een onnavolgbare stroom van geruchten over lucratieve deals náár de woestijn dan is het tijdens de wintermercato eigenlijk relatief rustig. Integendeel, zelfs. Nu domineren berichten over ontevreden vedetten de geruchtenmolen. Jordan Henderson zou er ongelukkig zijn. En ook Karim Benzema, Aleksandar Mitrovic en Bobby Firmino hebben naar verluidt sportief berouw.



Onder meer de lage opkomst in de lokale stadions - soms maar een paar honderd fans, met een gemiddelde van 9.000 stuks - vreet blijkbaar aan het ego van de sterren. En heeft u ondertussen eigenlijk al eens een wedstrijd van de Saudi Pro League - online te zien bij Eleven DAZN - bekeken? Wellicht niet.

Er zijn dus wel wat elementen die doen vermoeden dat er zich een bubbel vormt rond het Saudische voetbal, net zoals bij de verloederde Chinese Super League. Sporteconoom Wim Lagae valt niet achterover van de verhalen die momenteel naar buiten sijpelen. "Dat het avontuur voor een aantal gouden topvoetballers geen gouden pensioen is, stond in de sterren geschreven. Je wordt opeens toch geconfronteerd met een autoritair regime. En met een voetbalcultuur waar de schijnwerpers veel minder op je gericht zijn." "Het is een woestijn-economie, bikkelen tegen andere lokale teams. En dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld de Champions League. Zelfs voor minder ambitieuze spelers, die bijna op voetbalpensioen gaan, moet dat een sportieve shock zijn."

Ontevreden spelers of jongens die niet kunnen aarden lopen er in elke competitie rond, toch? Makelaar Youssif Hamzaoui

Youssif Hamzaoui, een makelaar met veel ervaring en transacties in het Midden-Oosten, snapt dat niet iedereen meteen zijn draai vindt in Saudi-Arabië. "Maar dat betekent niet noodzakelijk dat er structureel iets mis is", benadrukt hij. "Ontevreden spelers of jongens die niet kunnen aarden, lopen in elke competitie rond, toch? Ook in België. Je moet het alleen even een kans willen geven." "Uiteindelijk is altijd dezelfde driehoek doorslaggevend: je gezin, het sportieve en het financiële. Die balans is bij ieder individu anders. Sommigen komen er pas na een tijdje achter dat geld niet is wat ze zochten."

Slechte betalingen

Jens Cools kan erover meespreken. De verdediger met een verleden bij onder meer Westerlo, Waasland-Beveren en Eupen besloot in de zomer van 2022 om een lucratief avontuur aan te gaan bij het Saudische Al-Riyadh. "Ik was 32 en wilde op het einde van mijn carrière nog eens een financiële slag slaan", vertelt hij daar nu over. "Dat kan daar wel. In overleg met mijn vrouw hebben we in 24 uur tijd beslist om ervoor te gaan." Ondanks de "mooie ervaring" verbak Cools al na enkele maanden zelf zijn contract. "Of het was wat ik verwacht had? Neen. Tijdens mijn onderhandelingen hadden ze de compound doorgestuurd waar we zouden verblijven. Dat leek in eerste instantie allemaal in orde, maar toen ik toekwam bleek het niet te zijn wat ze me doorgestuurd hadden." Ook op financieel vlak doken de nodige problemen op. "De eerste maand werd ik betaald, maar de Saudi’s zijn ook temperamentvol en ze verwachten resultaten. Dat viel bij ons een beetje tegen. Onze seizoensstart was niet wat ze verwacht hadden en daardoor bleven de lonen ook achter. Eén maand werden er twee en daarna drie maanden."

Ze proberen zich echt open te stellen, ik heb de indruk dat de strengere regeltjes steeds minder worden. Jens Cools

"Intussen is er het voorbije jaar wel extreem veel veranderd", pikt Hamzaoui in. "Ook op vlak van interne regelgeving rond betalingen. Vanaf 1 juli kan het eigenlijk niet meer dat jongens niet correct vergoed worden. Sinds dat moment is het rechtssysteem heel erg in het voordeel van de spelers." Cools merkte dat er buiten het voetbal eveneens stappen voorwaarts gezet worden. "Saudi-Arabië is een land dat zich tot steeds meer wil openstellen naar Westerse landen toe", aldus de verdediger. "Dat merk je daar wel. Je voelt je daar echt welkom. Ze proberen zich echt open te stellen en ik had de indruk dat de strengere regeltjes steeds minder worden. Dat moet ook wel wanneer ze Europese spelers naar daar willen lokken."

Jens Cools is nu actief bij Lierse.

Het grotere plan

Volgens Hamzaoui is de Saudi Pro League dan ook allerminst een fata morgana die snel weer zal verdwijnen.



Hij verzekert dat er binnenkort wel weer opnieuw een offensief komt vanuit de woestijn om de veroveringstocht in het voetbal verder te zetten. "Er zijn heel veel plannen om de competitie beter te maken en die worden beetje bij beetje uitgerold. Zo zal het aantal toegelaten buitenlanders verhoogd worden van 8 naar 10." "En de clubs zullen écht niet op zoek moeten gaan naar geïnteresseerde spelers. Vroeger moest je als makelaar zelf het hele verhaal vertellen, nu is het omgekeerd en worden we zelf benaderd door spelers die erin willen stappen."

Je wil de Saudische topteams eigenlijk tegen de Europese kleppers aan het werk zien. Wim Lagae