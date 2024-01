Gevangen in een gouden kooi? Vedetten "willen Saudi-Arabië al verlaten", maar belastingbom maakt exit moeilijk

Hoe zou het nog zijn met het voetbal in Saudi-Arabië? Enkele maanden nadat miljoenencontracten heel wat vedetten naar de woestijn hadden gelokt, lijken sommige spelers zich hun keuze al te beklagen. Onder meer Jordan Henderson zou naar verluidt willen terugkeren naar Engeland. Alleen hangt daar wel een stevige kostprijs aan vast.

Na de mediahype rond de competitiestart is het relatief stil geworden rond de Saudi Pro League. Buiten een sporadisch doelpunt van Cristiano Ronaldo ziet u weinig passeren over de nieuwe 'droombestemming' in het voetbal, toch?

Wel, stilaan wordt duidelijk dat niet alle transfers een onverdeeld succes waren. Vooral bij Al-Ettifaq - de club die het meest spendeerde na de 'Big Four' - kan er gesproken worden van een stevige crisis.

Ondanks de komst van trainer Steven Gerrard en spelers als Georginio Wijnaldum, Jack Hendry (ex-Club) en Jordan Henderson staat de club amper achtste. Van de laatste 12 competitiematchen werd er maar eentje gewonnen. Slik.

Vooral draaischijf Henderson voelt zich steeds slechter in zijn vel in Saudi-Arabië. De middenvelder doorstond eerst een storm van kritiek na zijn aankondiging (zie hieronder), maar ook sportief draaide het avontuur vooralsnog op een ontgoocheling uit.