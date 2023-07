Jordan Henderson belandt in storm van kritiek nadat Saudische club regenboog "wegkleurt" in video

Alleen is in zijn nieuwe voetballand homoseksualiteit dus strafbaar.

Zeker voor Henderson een pijnlijke keuze, want de Engelsman was jarenlang een actief boegbeeld voor de gemeenschap. Het maakte van de Liverpool-aanvoerder een ideale schoonzoon die geprezen werd als rolmodel.

Dat Henderson zijn normen en waarden opzijzet voor een wekelijks loon van ruim 800.000 euro gaat er bij velen niet in.

“Dus Jordan Henderson trekt naar Saudi-Arabië", schrijft Thomas Hitzlsperger, een voormalig Premier League-speler die later uit de kast kwam.

"Prima, hij mag spelen waar hij wil. Maar ik ben benieuwd hoe het nieuwe merk JH (Jordan Henderson, red.) eruit zal zien. Het oude is namelijk dood. Ik dacht een tijdje dat zijn steun voor onze gemeenschap oprecht was. Wat dom van me."

Ook de officiële LGBTQ+-supportersgroep van Liverpool toonde zich bijzonder teleurgesteld in het clubicoon.

"Was hij wel een echte bondgenoot van ons?", vragen ze zich af in een statement. "We weten dat hij veel deed om inclusie te promoten en zich onderscheidde als een voetballer met principes. Daarom zijn we heel teleurgesteld door zijn beslissing en de verdeeldheid die het veroorzaakt."