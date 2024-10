"Eigenlijk is alleen mijn titel veranderd, hé": ontspannen David Hubert klaar voor eerste clash als hoofdcoach

do 17 oktober 2024 16:10

Het is snel gegaan voor David Hubert. De 36-jarige Brusselaar maakt zich dit weekend op voor zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Anderlecht. En dat amper enkele weken nadat hij opgevist was om het ontslag van Brian Riemer op te vangen. "Dat de fans en de spelers me steunden, heeft mijn ambitie om hoofdcoach te worden kracht bijgezet", vertelt Hubert over de dolle weken.

Voor het eerst écht als hoofdtrainer van Anderlecht.



Alsof hij het al jaren doet, stond David Hubert deze middag ontspannen de pers te woord. "Het enige dat veranderd is, is mijn titel, hé", zette hij ook zelf de toon tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Beerschot.



Want, sinds vorige week heeft de 36-jarige Hubert zijn rol als interimcoach omgeruild voor een contract als volwaardig hoofdtrainer van paars-wit. Iets waar hij stiekem op hoopte, maar nu dus ook werkelijkheid is geworden.

Ik ben alvast blij dat er nu meer duidelijkheid is, ook op de lange termijn. David Hubert

"Ik heb altijd al interesse gehad om dit te doen en de laatste weken is die ambitie ook in een stroomversnelling gekomen", legt Hubert uit. "Ik ben alvast blij dat er nu meer duidelijkheid is, ook op de lange termijn."

Met Hubert heeft Anderlecht voor stabiliteit gekozen. Hoewel de geruchtenmolen over buitenlandse profielen stevig doordraaide, kozen ze in Neerpede dus toch iemand uit eigen huis. "Dat er anderen werden genoemd, heeft geen invloed gehad op mijn ambitie. En het feit dat de supporters hun steun toonden, hielp natuurlijk om me kandidaat te stellen."

Ambitieus

Toch is zijn titelwijziging meer dan een formaliteit: toen hij interimcoach was, kreeg Hubert heel wat krediet (dat hij ook zelf wel opbouwde), maar nu is het toch meer van "moeten" voor de jonge coach. "Maar ik voel nu niet plots meer druk, hoor", lijkt hij ontspannen. "Ook de laatste drie weken was er al druk. Ik leg die mezelf ook vooral op. Ik wil mezelf nooit iets kunnen verwijten." En zo kreeg hij ook al meteen de onvermijdelijke vraag: wat zijn zijn ambities nu met Anderlecht? "Ik wil de ploeg steeds zien evolueren", knikt hij. "Het individu moet beter worden en dan kunnen we als ploeg blijven stappen te zetten. We hebben ook een druk programma, dus zullen we onze momenten moeten kiezen en pakken."



En concreter? "Ik wil gewoon het hoogst haalbare uit deze groep halen", blijft hij voorzichtig. "Eerst de play-offs halen en dan zien we wel", knipoogt hij.

Wat met Vertonghen?