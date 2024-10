De kogel is door de kerk: Anderlecht geeft David Hubert het vertrouwen om aan te blijven als hoofdcoach

De geruchtenmolen draaide op volle toeren over zijn opvolger, maar David Hubert blijft toch gewoon aan als hoofdtrainer van Anderlecht. Dat bevestigde de club zonet na een Raad van Bestuur. De voorbije weken nam de 36-jarige al ad interim over na het ontslag van Brian Riemer. "Ik ben heel erg fier met de blijk van vertrouwen", reageert de coach zelf.

Ondanks een vijf op negen in de Jupiler Pro League en een zes op zes in de Europa League, met onder meer een stuntzege uit bij Real Sociedad, leek het er nochtans op dat Anderlecht in zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach vooral naar externe profielen keek, zoals de veel getipte Engelsman Ryan Mason.

Het is een uitspraak van David Hubert dit weekend. Wat hij toen nog niet wist: vandaag zouden zijn woorden werkelijkheid worden. Hubert werd donderdagmiddag officieel bevestigd als de hoofdcoach van Anderlecht . De voorbije weken nam de 36-jarige Brusselaar al ad interim over na het ontslag van Brian Riemer.

"De voorbije weken voerde de sportieve leiding van de club in alle sereniteit gesprekken met een aantal kandidaat-coaches", klinkt het in de mededeling van de club.

De resultaten van de voorbije weken - alsook het geleverde spel op het veld - spraken in het voordeel van de Brusselaar.



"De afgelopen weken hebben we positieve signalen gezien en een nieuwe dynamiek binnen het eerste team kunnen vaststellen", klinkt het bij CEO Sports Jesper Fredberg.

"Daarom willen we David de kans geven om zijn werk voort te zetten. David is een jonge coach die zijn kans heeft gegrepen. Het past ook in onze filosofie om dat te omarmen en te werken met talentvolle, moderne coaches. Hij heeft ons volste vertrouwen en we kijken uit naar een seizoen waarin nog veel te rapen valt, zowel in de competitie, de beker als in de Europa League."

Op enkele maanden stroomt Hubert zo door van de U18 naar de hoofdmacht van RSC Anderlecht.

"Ik ben heel erg fier met dit blijk van vertrouwen van de club en vooral heel erg tevreden dat we kunnen verdergaan op de positieve dynamiek van de laatste weken", vertelt hij. "Ik ben maar op één ding gefocust: ik wil progressie zien van dag tot dag, week tot week, maand tot maand. Dat is altijd mijn insteek geweest en het geloof is aanwezig dat we samen tot mooie dingen in staat zijn."