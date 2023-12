Zelfs op nieuwjaarsdag is er een Engelse klepper: uw voetbalkalender voor de eindejaarsperiode

No Jupiler Pro League, no party? Het Belgische voetbal ligt stil tot midden januari, maar in Europa gaat de bal nog gretig rond tijdens de eindejaarsperiode. In Engeland, Italië en Spanje nemen ze voorlopig geen winterstop. Neem je agenda er alvast bij: een overzicht.

Het Belgische voetbal doet even een winterslaap en is pas terug op 16 januari. Dan is er de kwartfinale in de beker tussen Gent en Club Brugge, daags nadien volgen OHL-Antwerp, Oostende-RWDM en Union-Anderlecht. Drie dagen later trekt ook de competitie zich opnieuw op gang.

Maar niet enkel de Jupiler Pro League ligt in Europa stil. Ook de Eredivisie, de Bundesliga en Ligue 1 gaan even op slot.

Toch hoeft u tijdens de eindejaarsperiode niet helemaal af te kicken van Europees topvoetbal. Zo blijft de Premier League gewoon doorgaan, met zelfs een wedstrijd (Liverpool-Newcastle) op nieuwjaarsdag. Later volgende week zijn er ook wedstrijden in de FA Cup.

Voor meer Europees voetbal kun je ook terecht in de zuiderse landen. De Serie A heeft vandaag en morgen (o.a. Juventus-Roma) nog wedstrijden ingepland, en in Spanje keert het competitievoetbal al terug op 2 januari.

Bekijk de volledige speeldagen hieronder.