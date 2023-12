Pro League waarschuwt voor devaluatie van het voetbal: "Willen geen situatie zoals in het boksen creëren"

Na de bom onder het Europese voetbal is ook deining voelbaar in België. Het Europees Hof heeft de deur op een kier gezet om nieuwe competities te laten kiemen in een vertekende voetbalwereld. Hoe kijkt de Belgische Pro League naar dit verhaal? En wat zijn de gevolgen voor onze clubs? "Voorlopig is er niemand die mee wil in het verhaal", verzekert CEO Lorin Parys.

Een communicatie-oorlog en een grote welles-nietes. Dat heeft de bom onder de voetbalwereld van deze ochtend teweeggebracht volgens Lorin Parys. De CEO van de Pro League kijkt afwachtend naar de gebeurtenissen op het Europese toneel, omdat nog niet helemaal duidelijk is wat het arrest van het Hof van Justitie voor gevolgen zal hebben. "Wat het Hof beslist heeft, is dat er niet op voorhand nee kan gezegd worden door UEFA aan organisatoren die nieuwe competities willen oprichten. Daar moet UEFA duidelijke regels voor voorzien, die niet discrimineren en die had het nog niet", weet Parys. "En dus weten we niet wat de concrete impact zal zijn."

Bokstoestanden, ook in België?

De bal ligt na de uitspraak duidelijk in het kamp van de UEFA. Als het met duidelijke regels op de proppen komt, kan het zijn functie als gatekeeper op het Europese voetbal wél nog uitvoeren. "Pas dan zullen we de zaak verder kunnen bekijken", pikt Parys in. "Wat voor ons belangrijk is - en wat buiten kijf staat - omdat het raakt aan het hart van de sport, is dat je jaarlijks op basis van sportieve prestaties op het veld je een plekje moet kunnen veroveren in een Europese competitie." "Dat is de Europese droom van de fans die tastbaar moet blijven. Ik vind het belangrijk dat dat principe heilig is en blijft. Dat is niet duidelijk of dat binnen een Super League-competitie het geval zal zijn. Het lijkt een halfgesloten competitie." Dat laatste zou een aderlating zijn voor België, dat als voetballand 20% van de inkomsten uit Europees prijzengeld of solidariteitspremies - betaald aan clubs die niet meedingen in Europa - ontvangt. "Die zijn heel belangrijk om het voetbal fair en spannend te kunnen houden", weet de CEO van de Pro League. "Het opzet van de Super League is een gigantisch bedrag verdelen onder een kleine kring clubs. Dat heeft niets met sport te maken, maar is een aanslag op het hart van het voetbal. En dat mogen we niet laten gebeuren."

Waar we zeker niet willen eindigen, is in een verhaal waar je meerdere wereldkampioenschappen hebt zoals in het boksen. Lorin Parys