Super League lanceert nieuw voorstel: open competitie met 64 clubs, verdeeld over drie competities

De Super League wil het Europese voetbal hervormen met een gloednieuwe competitie voor 64 clubs, verdeeld over een Star, Gold en Blue League. Er wordt meteen ook een vrouwencompetitie gelanceerd in het voorstel.

De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een thuis- en uitwedstrijd. De finale vindt dan weer plaats in een neutraal stadion.

De top 4 van elke groep in de Star en Gold League en de top 2 van elke groep in de Blue League stoten door naar de kwartfinales, de start van de knock-outfase.

In de Blue League mogen 32 clubs deelnemen, verdeeld over 4 groepen van 8.

In de Star en Gold League zitten allebei 16 clubs, die het van september tot april tegen elkaar opnemen in 2 groepen van 8 clubs. Elke deelnemer speelt dus zeker 14 wedstrijden: 7 thuis en 7 uit.

De elitecompetitie met 12 topclubs is vervangen door een "open competitie" met 64 clubs bij de mannen, verdeeld over een Star, Gold en Blue League.

Op het einde van het Super League-seizoen worden dus 3 kampioenen gekroond: in de Star, Gold en Blue League, net zoals de UEFA nu de Champions League, Europa League en Conference League heeft.

A22 Sports Management maakt er ook een open competitie van: clubs kunnen dus zakken en stijgen.

Elk seizoen zullen de twee rode lantaarns van elke Star League-groep zakken naar de Gold League. De finalisten van de Gold League mogen het volgende seizoen dan weer opstappen naar de Star League. Ook in de Gold League zullen er twee degradanten en twee stijgers zijn.

In de Blue League, ten slotte, verdwijnen er na elk seizoen 20 van de 32 clubs uit de competitie. Die clubs zullen worden vervangen op basis van de resultaten in de nationale competities.

Hoe dat systeem zal werken, blijft onduidelijk. "Er is nog een verdere dialoog nodig over de precieze details", gaf CEO Bernd Reichart toe.

Hij benadrukte wel dat de nationale competities niet in het gedrang zullen komen. Alle Super League-wedstrijden zullen in de week worden gespeeld, niet in het weekend.