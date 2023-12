Deur staat open voor Super League na uitspraak Europees Hof: UEFA mag nieuwe competitie niet verbieden

De voorstanders van de Super League voetbal hebben goed nieuws gekregen. Het Europees Hof van Justitie is van oordeel dat de Europese voetbalbond zijn fiat niet hoeft te geven voor de topcompetitie. "Dat druist in tegen de Europese wetgeving", klinkt het. De internationale voetbalbonden kunnen spelers en clubs ook niet verbieden om deel te nemen aan de Super League.

Zij halen nu hun gelijk. Het Europees Hof van Justitie is van oordeel dat een verbod ingaat tegen de Europese concurrentieregels.

Toen 12 Europese topclubs in 2021 hun plan lanceerden om een European Super League (ESL) - een gesloten elitecompetitie - op te richten, kwam er stevig weerwerk van de UEFA.

De regels van de UEFA en de FIFA om internationale clubcompetities goed te keuren, zijn in strijd met de Europese wetgeving.

"De regels van de UEFA en de FIFA om internationale clubcompetities goed te keuren, zijn in strijd met de Europese wetgeving", klonk het vanochtend op het Europees Hof in Luxemburg.

Het Hof sprak zich ook uit over de sancties tegen clubs en spelers die zouden deelnemen aan de Super League: "Ze kunnen clubs en spelers ook niet verbieden om in zulke competities te spelen, dat is onwettig."