UEFA-voorzitter Ceferin deelt sneer uit naar Barcelona en Real: "Ze mogen hun Super League met twee spelen"

De Europese voetbalbond UEFA kreeg een klap van het Europees Hof van Justitie, maar ligt nog niet tegen het canvas. "De Europese voetbalpiramide zal worden beschermd tegen de dreiging van afsplitsingen", klinkt het. Voorzitter Aleksander Ceferin voegde daar nog een stevige sneer richting steunende clubs Real Madrid en Barcelona aan toe.

De Europese voetbalbond UEFA legt zich niet zomaar neer bij de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat de deur op een kier zet voor de oprichting van een Super League. "De UEFA neemt kennis van de uitspraak", klinkt het in een statement. "Deze uitspraak betekent geen goedkeuring van de zogenaamde "Super League"." "Het onderstreept eerder een tekortkoming binnen het kader van de UEFA, dat ondertussen al is aangepakt. De UEFA heeft er vertrouwen in dat haar nieuwe regels zullen voldoen aan de Europese wetgeving." "UEFA blijft vastbesloten om de Europese voetbalpiramide recht te houden en ervoor te zorgen dat het de bredere belangen van de samenleving blijft dienen." "We vertrouwen erop dat de Europese voetbalpiramide, die door de fans en stakeholders werden uitgeroepen tot een onvervangbaar model, zal worden beschermd tegen de dreiging van afsplitsingen."

Ik wist niet goed of ik geschokt of geamuseerd moest zijn door dit spektakel. Aleksander Ceferin

"Ik hoop dat ze hun fantastische competitie met twee zullen spelen", zo verwijst UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin met een knipoog naar Real Madrid en FC Barcelona, de drijvende krachten achter de Super League. "We gaan zelfs niet proberen hen te stoppen, zo mogen oprichten wat ze willen", bekende Ceferin tijdens een videoconferentie. "We hebben de zogenaamde presentatie van organisator A22 Sports bekeken." "Ik wist niet goed of ik geschokt of geamuseerd moest zijn door dit spektakel. Uiteindelijk stellen ze een nog geslotener systeem voor dan in 2021. Een idee dat toen al door de voetbalwereld werd afgewezen." De topman bij de Europese voetbalbond maakt zich vooralsnog geen zorgen.

La Liga: "Super League blijft egoïstisch model"

Ook de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, dat met Real Madrid en Barcelona twee topclubs ziet dwepen met de Super League, bevestigde nog eens zijn afkeur tegen een nieuwe Europese competitie. "Vandaag herhalen we meer dan ooit dat de Super League een egoïstisch en elitair model is", schrijft het op X. "Alles wat niet volledig open is, met alleen directe toegang via de nationale competities, seizoen per seizoen, is een gesloten format."

De Super League blijft een ondoordacht project dat de toekomst van het Europese voetbal in gevaar brengt. Europese supportersvereniging

La Liga krijgt steun van FSE, de Europese supportersvereniging. "We herhalen nog eens dat er in het Europese voetbal geen plaats is voor een Super League", klinkt het daar.

"Sinds 2021 hebben FSE en de fans zich keer op keer verzet tegen een afgescheiden supercompetitie. We blijven ons inzetten om onze clubs en competities te beschermen."

"De Super League blijft een ondoordacht project dat de toekomst van het Europese voetbal in gevaar brengt en we zullen er ons blijven tegen verzetten."

