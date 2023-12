Bedrijf achter Super League spreekt over "einde monopolie van UEFA": "Het voetbal is vrij"

Is het einde van het monopolie van de Europese voetbalbond ingeluid? Volgens A22 Sports Management, het bedrijf achter de Super League, wel. In een statement verklaren ze de Europese clubs "vrij".

"Het monopolie van de UEFA is voorbij. Het voetbal is vrij. Clubs zijn nu vrij van de dreiging van een sanctie, vrij om hun eigen toekomst te bepalen."

"We hebben het recht om te concurreren gewonnen", reageerde Bernd Reichart, CEO van het bedrijf achter de Super League, meteen via X.

Het Europees Hof van Justitie heeft de deur opengezet om de Super League nieuw leven in te blazen. De UEFA en FIFA mogen niet zomaar een nieuwe competitie verbieden, klinkt het in het arrest.

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez, een van de gangmakers van de Super League, was ook in zijn nopjes. "Dit is een geweldige dag voor het voetbal en de sportwereld", zei hij.



"Het Europese clubvoetbal is geen en zal nooit meer een monopolie zijn. Het Europese voetbal is nu in handen van de clubs, spelers en fans."

Barcelona, de andere Spaanse club achter de Super League, is "tevreden" over de uitspraak. "Het vonnis maakt de weg vrij voor een nieuwe voetbalcompetitie op topniveau in Europa. Barcelona wil de discussie op gang brengen over de weg die de Europese competities in de toekomst moeten inslaan."

"Het competitiesysteem moet de problemen aanpakken zoals een overvolle wedstrijdkalender, het buitensporige aantal wedstrijden..."